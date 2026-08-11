Asombro en el folklore por lo que reveló Kike Teruel de su reencuentro con Los Nocheros

La gira de Los Nocheros por la Costa Atlántica dejó una marca imborrable para los amantes del folklore argentino. La formación compuesta por Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre brindó un recital a sala llena en Mar del Plata, en una velada cargada de emoción y momentos inesperados que no tardaron en replicarse en las redes sociales.

El instante de mayor impacto y emotividad de la noche ocurrió cuando Kike Teruel, histórico vocalista del conjunto que se alejó de los escenarios tiempo atrás, irrumpió por sorpresa para cantar junto a sus antiguos compañeros. La reunión de las voces emblemáticas de la banda salteña desató una ovación de pie en el teatro y un alud de ovaciones entre los presentes.

Tras el espectáculo, el grupo volcó su entusiasmo en un mensaje dirigido a la audiencia marplatense: "¡Terminamos viviendo una noche cargada de sorpresas! Kike Teruel, Daniel Agostini y teatro lleno. Gracias Mar del Plata por tan lindo recibimiento, ¡estamos felices de formar parte de sus historias!". La presencia de Agostini aportó el toque tropical a la jornada, reafirmando el cruce fluido entre el folklore y la cumbia.

Luego del fervor sobre el escenario, la reunión tuvo su capítulo íntimo y familiar. Kike Teruel utilizó sus redes sociales para inmortalizar la velada con una fotografía junto a Mario, Álvaro y Rubén, acompañada por unas emotivas palabras: "Los Nocheros en La Nochera. La frutillita del postre. ¡Gran reencuentro familiar y musical! Gracias chicos por venir".

Euforia de los fans de Los Nocheros

La publicación generó un revuelo inmediato entre sus seguidores, quienes inundaron la caja de comentarios con muestras de afecto, recuerdos nostálgicos y el anhelo de volver a ver la alineación clásica en los escenarios de forma permanente.

Kike Teruel recibió a Los Nocheros en su almacén de campo de Mar del Plata.

El posteo no tardó en llenarse de mensajes de admiradores que expresaron su entusiasmo ante la imagen de los cuatro referentes juntos: "Qué lindo verlos a los cuatro juntos, volvé Kike"; "Qué hermoso, así los conocí yo en el Luna. Muero de amor"; "Qué hermosa postal... ídolos... unas ganas de escucharlos cantar juntos a los cuatro"; "Kike no puede no estar en el show de los 40 años de Los Nocheros, lo que daría por verlos juntos, los amo"; "¡Crack! ¿Sale partido de fútbol? Jaja". El cruce en suelo marplatense reafirmó la vigencia del fenómeno nochero y dejó la puerta abierta a la ilusión de sus seguidores de cara a los próximos aniversarios de la mítica agrupación.