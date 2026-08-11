Adiós a la freidora de aire: el electrodoméstico smart que es tendencias en las cocinas

Un nuevo electrodoméstico de HDC busca convertirse en una alternativa a la freidora de aire y al horno tradicional. Se trata del modelo HAF-SO30LBK, un horno smart multifunción que permite hornear, freír sin aceite, asar y deshidratar alimentos, entre otras opciones, mediante 18 programas automáticos.

Cómo funciona el horno inteligente de HDC

El HAF-SO30LBK combina en un mismo equipo funciones propias de una freidora de aire, un horno convencional y una vaporera. Su sistema de cocción por convección distribuye el calor de manera uniforme para conseguir alimentos crocantes por fuera y tiernos por dentro.

El electrodoméstico funciona con una potencia de 1800 W y tiene una capacidad interior de 30 litros. Además, permite regular la temperatura entre 30 °C y 230 °C, por lo que puede utilizarse para preparar diferentes tipos de comidas.

Una de sus principales características es la pantalla táctil, desde la que se pueden seleccionar 18 programas de cocción preestablecidos. Entre sus funciones se encuentran freír, hornear, asar y deshidratar alimentos sin necesidad de utilizar grasa adicional.

El dispositivo también permite combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea. Esta posibilidad busca ofrecer mayor precisión al preparar determinadas recetas y ampliar las alternativas disponibles al momento de cocinar.

Qué se puede preparar con este electrodoméstico

La variedad de funciones permite utilizar el horno para distintas preparaciones. Según las características informadas para el modelo, puede cocinar desde pizzas hasta carnes asadas, además de permitir la deshidratación de frutas y la preparación de alimentos fritos sin aceite.

El temporizador puede configurarse hasta durante 12 horas cuando se utiliza la función de deshidratación. De esta manera, el equipo también está pensado para preparaciones que requieren tiempos prolongados de cocción.

Las principales características del horno smart

El HAF-SO30LBK cuenta con una puerta de cinco capas y doble vidrio, una característica orientada a mejorar el rendimiento energético del equipo. A través de la puerta, además, es posible observar el proceso de cocción sin necesidad de abrirla.

Su sistema de convección permite distribuir el calor de manera uniforme.

Entre las funciones de seguridad se encuentran el apagado automático una vez terminado el tiempo programado y la protección contra sobrecalentamiento. El modelo también incorpora una función de autolimpieza para facilitar las tareas posteriores a la preparación de los alimentos.

El equipo incluye diferentes accesorios para utilizar sus distintas funciones. Entre ellos se encuentran una rejilla para hornear, una bandeja antiadherente, una bandeja galvanizada, una asadera para pizzas, una canasta para freír y un manipulador de bandeja.