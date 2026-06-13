Los tuppers de plástico quedaron atrás: qué opción es tendencia

Cada vez más personas buscan opciones duraderas para guardar alimentos.

Durante años fueron un elemento indispensable para guardar alimentos, transportar comidas y conservar sobras. Sin embargo, los clásicos tuppers de plástico empiezan a quedar relegados frente a nuevas alternativas que prometen mayor seguridad, durabilidad y menor impacto ambiental. En 2026, cada vez más hogares optan por recipientes de vidrio y silicona, materiales que se consolidan como los favoritos en las cocinas modernas.

El cambio responde a una combinación de factores que incluye una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud, la reducción de residuos y la búsqueda de productos más resistentes para el uso diario.

Por qué muchas personas están dejando de usar recipientes de plástico

Los envases plásticos dominaron durante décadas el almacenamiento de alimentos gracias a su bajo costo y practicidad. Sin embargo, en los últimos años creció el interés por conocer cómo influyen los materiales de uso cotidiano en la conservación de la comida.

La preocupación por la presencia de microplásticos y por el desgaste que sufren algunos recipientes tras años de uso impulsó a numerosos consumidores a buscar alternativas más confiables. Aunque no todos los plásticos presentan las mismas características, muchas personas prefieren reducir su utilización en la cocina.

Otro aspecto que influye en esta tendencia es el impacto ambiental. Los productos de larga duración ganan terreno frente a aquellos que suelen reemplazarse con frecuencia por roturas, manchas o deformaciones provocadas por el calor.

El vidrio se convierte en uno de los materiales más elegidos

Entre las opciones que lideran esta transformación aparecen los recipientes de vidrio. Su principal ventaja es que se trata de un material que no absorbe olores ni sabores, algo muy valorado por quienes almacenan distintos tipos de alimentos.

Además, resiste temperaturas elevadas, por lo que puede utilizarse tanto en microondas como en hornos convencionales, siempre que el fabricante lo indique. Esta versatilidad permite cocinar, guardar y recalentar la comida utilizando un mismo recipiente.

Otro punto a favor es su durabilidad. Con los cuidados adecuados, los recipientes de vidrio pueden mantenerse en buen estado durante muchos años sin perder transparencia ni presentar manchas difíciles de eliminar.

La silicona también gana protagonismo

Junto al vidrio, la silicona de grado alimenticio se posiciona como una de las grandes tendencias de 2026. Su flexibilidad y resistencia la convierten en una alternativa práctica para quienes buscan soluciones livianas y fáciles de transportar.

La silicona combina resistencia, flexibilidad y practicidad para el uso diario.

Los recipientes fabricados con este material pueden utilizarse en congeladores, microondas e incluso hornos, dependiendo del modelo. Además, ocupan menos espacio cuando son plegables, una característica muy valorada en cocinas pequeñas.

A diferencia de algunos envases tradicionales, la silicona suele conservar mejor su aspecto con el paso del tiempo y no retiene olores de manera permanente.