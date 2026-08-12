Sorpresa en el Parque Nacional Iguazú: registraron un momento único de yaguaretés en plena selva misionera

En el corazón del Parque Nacional Iguazú, en Misiones, una escena poco común quedó registrada por las cámaras de seguridad que se ocupaban del típico monitoreo del área: una yaguareté y su cría se quedaron jugando frente al lente, una conducta que los especialistas aseguran es muy rara de observar.

La hembra, conocida como Apepú, fue vista caminando entre la densa vegetación mientras su cachorro intentaba interactuar con sus patas. Facundo Quintela, coordinador de Territorio Yaguareté, comentó que “no es rutinario. Menos común aún es que se hayan quedado tanto tiempo frente a la cámara. Normalmente suelen pasar de largo. A veces olfatean la cámara, pero que se queden ahí, jugando, es algo raro”.

Estas imágenes forman parte del seguimiento que Proyecto Yaguareté lleva adelante desde hace 23 años para monitorear la evolución de esta especie en Argentina y Brasil. La campaña correspondiente al año 2026 comenzó hace dos meses e incluye diversas áreas protegidas de ambos países limítrofes.

Apepú fue identificada por primera vez en 2016 y actualmente tiene al menos 12 años. Hasta ahora, se registraron dos crías suyas, aunque Agustín Paviolo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y coordinador del proyecto, sospecha que pudo haber tenido otra anteriormente.

En Misiones se perdieron 718 mil hectáreas de bosque nativo.

En las últimas décadas, la población de yaguaretés en la región mostró signos de recuperación, pasando de unos 40 ejemplares en 2003 a cerca de 90 entre 2010 y 2018, cifra que se mantuvo estable hasta 2024. Sin embargo, la especie sigue en peligro crítico de extinción debido principalmente a la pérdida de bosques y la caza furtiva.

En Misiones, entre 1985 y 2024, se perdieron 718.413 hectáreas de bosque nativo, una extensión equivalente a unas 34 veces la Ciudad de Buenos Aires. Esta deforestación pone en riesgo el hábitat natural de los yaguaretés.

La población de yaguaretés pasó de 40 a 90 ejemplares en la región.

Además, los especialistas trabajan con productores rurales para reducir los conflictos que surgen cuando los yaguaretés atacan animales domésticos. Quintela explicó que “hay muchos ataques de yaguareté a animales domésticos. Como la gente no sabe cómo reaccionar, los termina matando”.

Por el momento, la cría de Apepú no tiene nombre, pero Paviolo adelantó que podrían organizar alguna iniciativa para bautizarla, sumando así un nuevo capítulo a la historia de conservación de esta emblemática especie.

23 años de seguimiento: cómo el Proyecto Yaguareté cambió la conservación

El Proyecto Yaguareté nació en 2002 con la misión de asegurar la conservación a largo plazo del felino más grande de América. Desde entonces, el equipo de investigadores del CONICET, el CeIBA y más de 50 instituciones desarrolló el monitoreo con cámaras trampa más extenso del mundo para grandes felinos. Desplegando más de 250 cámaras en el Corredor Verde misionero y el Parque Nacional do Iguaçu (Brasil), lograron construir un álbum fotográfico que permite identificar a cada ejemplar por su patrón de manchas único.

Pero el proyecto no solo cuenta yaguaretés. También trabaja para reducir el conflicto con productores rurales, que es la principal amenaza que enfrenta la especie. Cuando los felinos atacan ganado, muchos productores los matan por desconocimiento. En respuesta, el proyecto impulsó junto al Gobierno de Misiones el Seguro de Protección al Yaguareté, un mecanismo pionero que compensa económicamente a los afectados por ataques verificados. Lanzado en 2025 como prueba piloto, ya se expandió a varias localidades y fue reconocido por la ONU con una mención honorífica.