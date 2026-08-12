Tini sorprendió a todos con su más reciente aparición en redes: "Super emocionada"

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con una noticia que confirma uno de los momentos más importantes de su historia de amor con Rodrigo de Paul: la cantante ya comenzó con los preparativos de su casamiento y mostró en redes sociales la primera prueba de vestuario de su vestido de novia. "Bueno, bueno, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada", contó, visiblemente movilizada por el momento.

El concepto detrás de la celebración

La cantante adelantó que no se tratará simplemente de elegir un vestido, sino que detrás de la boda habrá un concepto muy especial para ella. "Les quiero contar todo el concepto del casamiento. Lo que significa para mí, lo que va a representar ese día", explicó, dejando en claro que tiene pensado compartir con sus fanáticos cada detalle de esta nueva etapa.

Tini comenzó los preparativos para su casamiento.

Un viaje documentado paso a paso

El viaje a París fue parte de esta particular aventura. Con el estilo espontáneo que la caracteriza, Tini contó que incluso había llevado una cámara para registrar todo el proceso: "Les voy a ir mostrando absolutamente todo", prometió. Y cumplió: entre preparativos, valijas, productos de belleza, té con jengibre y momentos de complicidad con su equipo, la cantante fue mostrando el detrás de escena de una jornada muy especial.

La expectativa fue creciendo durante todo el viaje. Tini mostró cómo se preparaba el pelo con trencitas y contó que faltaban apenas horas para enfrentarse a una de las pruebas más importantes: "Es un gran avance. Qué susto, ¿no?", reconoció, entre risas y nervios.

La emoción del encuentro con el vestido

Cuando llegó el momento de verse con parte del diseño, la emoción fue total. Tini aseguró que no podía mostrar demasiado porque lo que estaba viviendo era una locura, y eligió mantener el misterio visual para sus seguidores.

Con la confirmación de los preparativos, Tini y Rodrigo de Paul avanzan hacia el casamiento, y la cantante ya comenzó a revelar, de a poco, cómo será uno de los días más importantes de su vida.