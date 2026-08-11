China apuesta por la IA para pronosticar el tiempo ante el aumento de los fenómenos extremos

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas caminan con el agua vadeando una calle inundada después de que el tifón Dolphin provocara fuertes lluvias en Shanghái, China

Por Casey Hall y ​Chenxi Yang

SHANGHÁI, 11 ago (Reuters) - Mientras los meteorólogos seguían la trayectoria del tifón Dolphin hacia China en los últimos días, una nueva generación ‌de modelos meteorológicos basados en ‌inteligencia artificial funcionaba en paralelo a los sistemas de predicción tradicionales, lo que pone de relieve el papel cada vez más destacado de China como actor clave en la carrera por mejorar la predicción meteorológica.

Los sistemas desarrollados en China, entre los que se incluyen Fengwu, del Laboratorio de IA de Shanghái, Pangu, de Huawei, y "Fuxi", de la Universidad de Fudan, se ​encuentran entre los pocos ⁠modelos de predicción basados en IA que, según los investigadores, pueden ‌generar pronósticos mucho más rápido que los sistemas convencionales, al ⁠tiempo que igualan o superan a estos ⁠en algunos indicadores de precisión.

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Durante décadas, la predicción meteorológica se ha basado en modelos numéricos ejecutados en supercomputadores que simulan la física atmosférica. Los modelos ⁠de IA, por el contrario, aprenden patrones a partir de ​vastos archivos de observaciones meteorológicas históricas y pueden producir ‌pronósticos en una fracción del tiempo.

Esta ‌tecnología se está probando cada vez más durante la temporada de ⁠tifones en Asia Oriental, donde incluso pequeñas mejoras en las predicciones de trayectoria pueden ayudar a las autoridades a prepararse mejor para las inundaciones, organizar evacuaciones y gestionar posibles interrupciones en el transporte.

El auge de las ​previsiones meteorológicas ‌basadas en la IA ha creado un nuevo ámbito de competencia entre empresas tecnológicas, institutos de investigación y agencias meteorológicas, en el que China se perfila como uno de los principales actores del sector.

Entre los sistemas de predicción basados en IA más ⁠conocidos a nivel mundial se encuentran GraphCast y GenCast, de Google , FourCastNet, respaldado por Nvidia , y el sistema de predicción basado en IA del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, conocido como AIFS.

"LA GENTE NECESITA INFORMACIÓN"

Fengwu llamó la atención después de que los desarrolladores informaran de que superaba a GraphCast en aproximadamente el 80% de las variables meteorológicas evaluadas y ampliaba el alcance de ‌las previsiones globales a medio plazo más allá de los 10 días.

"Ante un clima cada vez más extremo, la gente necesita información para tomar decisiones, tanto los gobiernos locales como el Gobierno nacional, así como el ciudadano de a pie, los agricultores y los pescadores", dijo Sun Zhi, director técnico ‌de Techwind, la empresa responsable de las aplicaciones industriales de Fengwu. "Por eso queremos ayudar a proporcionar mejor información para que la gente pueda tomar decisiones".

Aunque los sistemas ‌de IA se ⁠están convirtiendo en un complemento cada vez más importante de las previsiones convencionales debido a su rapidez y a ​sus menores costos informáticos, es poco probable que sustituyan por completo a los modelos meteorológicos tradicionales en un futuro próximo.

Con información de Reuters