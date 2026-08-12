Cuenta DNI: la estrategia para ahorrar más de $130.000 durante agosto

Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un nuevo esquema de promociones en agosto de 2026.

Durante agosto, los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI cuentan con una renovada grilla de promociones para compras en establecimientos comerciales distribuidos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. La propuesta de la banca pública bonaerense articula descuentos cotidianos con topes semanales y mensuales en múltiples rubros de consumo masivo.

La nómina de beneficios de Cuenta DNI abarca reintegros en locales de cercanía, carnicerías, verdulerías, ferias, mercados populares, estaciones de servicio, farmacias, perfumerías y librerías. Asimismo, se mantienen vigentes los acuerdos especiales en entidades educativas, universidades y clubes de barrio.

Entre las novedades destacadas del período, el rubro gastronómico concentra sus ventajas durante los fines de semana con un límite de devolución de $8.000 por persona cada siete días. Al aprovechar de forma integral las alternativas disponibles, una persona puede alcanzar un ahorro mensual de hasta $137.000, suma que puede incrementarse si se computan los beneficios específicos en grandes cadenas de supermercados, librerías y perfumerías.

El detalle de los descuentos vigentes durante agosto

Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías incluidas): 20% de descuento de lunes a viernes, con un límite semanal de $6.000 por persona. Se alcanza el tope máximo realizando consumos por $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un límite semanal de $6.000 por persona. Se alcanza el tope máximo realizando consumos por $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días. El tope de devolución fijado es de $6.000 semanales por usuario, obtenible con un gasto de $15.000.

40% de ahorro todos los días. El tope de devolución fijado es de $6.000 semanales por usuario, obtenible con un gasto de $15.000. Garrafas: 40% de descuento diario, con un tope mensual de $18.000 por persona. Requiere consumos totales por $45.000.

40% de descuento diario, con un tope mensual de $18.000 por persona. Requiere consumos totales por $45.000. Universidades, clubes, eventos y entidades educativas: 40% de reintegro todos los días, con un máximo de $6.000 por semana (alcanzable con tickets de $15.000).

Se mantiene el 20% de descuento en carnicerías de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona.

Gastronomía: 25% de ahorro los días sábados y domingos. El tope alcanza los $8.000 semanales por persona con consumos de $32.000.

25% de ahorro los días sábados y domingos. El tope alcanza los $8.000 semanales por persona con consumos de $32.000. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos (no aplica para la compra de combustible). El techo de reintegro es de $8.000 semanales al gastar $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos (no aplica para la compra de combustible). El techo de reintegro es de $8.000 semanales al gastar $32.000. Marcas destacadas: 30% de ahorro diario, con un máximo mensual de $15.000 por persona para compras de $50.000.

30% de ahorro diario, con un máximo mensual de $15.000 por persona para compras de $50.000. Librerías de texto: 10% de rebaja los días lunes y martes, sin tope de reintegro .

10% de rebaja los días lunes y martes, . Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de devolución.

Promociones en cadenas de supermercados

Para las compras de la canasta familiar en grandes superficies, la billetera virtual dispone de un cronograma específico:

Día: 10% de ahorro los lunes, sin tope de reintegro.

10% de ahorro los lunes, sin tope de reintegro. Nini Mayorista: 15% de descuento los martes en sucursales físicas, con un tope de $20.000 diarios por persona.

15% de descuento los martes en sucursales físicas, con un tope de $20.000 diarios por persona. Toledo: 15% de ahorro los martes, sin límite de devolución (la acreditación se efectúa dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación).

15% de ahorro los martes, sin límite de devolución (la acreditación se efectúa dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación). Carrefour: 10% de descuento los miércoles en todas las modalidades (Express, Market, Maxi e Hipermercado), sin tope de reintegro y con devolución al instante.

10% de descuento los miércoles en todas las modalidades (Express, Market, Maxi e Hipermercado), sin tope de reintegro y con devolución al instante. La Anónima: 10% de rebaja los miércoles para tickets superiores a $25.000, con un tope semanal de $5.000.

10% de rebaja los miércoles para tickets superiores a $25.000, con un tope semanal de $5.000. Josimar: 10% de descuento los miércoles, con un tope de $6.000 por semana.

10% de descuento los miércoles, con un tope de $6.000 por semana. Chango Más: 20% de ahorro los jueves en caja y con devolución inmediata, sin límite de reintegro.

20% de ahorro los jueves en caja y con devolución inmediata, sin límite de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles para compras desde $30.000 (tope semanal de $6.000 por cuenta). Participan cadenas como 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco.

Más allá de las opciones de reintegro, las personas que posean tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación Cuenta DNI pueden acceder a hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Esta facilidad rige para establecimientos fuera del rubro alimenticio y requiere concretar la operación escaneando el código QR directamente desde la plataforma digital. Los beneficios se encuentran vigentes desde el 1° de agosto y la nómina completa de comercios participantes puede verificarse a través de los canales oficiales de la entidad.