Cuenta DNI: la estrategia para ahorrar más de $130.000 durante agosto

Durante agosto, los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI cuentan con una renovada grilla de promociones para compras en establecimientos comerciales distribuidos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. La propuesta de la banca pública bonaerense articula descuentos cotidianos con topes semanales y mensuales en múltiples rubros de consumo masivo.
La nómina de beneficios de Cuenta DNI abarca reintegros en locales de cercanía, carnicerías, verdulerías, ferias, mercados populares, estaciones de servicio, farmacias, perfumerías y librerías. Asimismo, se mantienen vigentes los acuerdos especiales en entidades educativas, universidades y clubes de barrio.
Entre las novedades destacadas del período, el rubro gastronómico concentra sus ventajas durante los fines de semana con un límite de devolución de $8.000 por persona cada siete días. Al aprovechar de forma integral las alternativas disponibles, una persona puede alcanzar un ahorro mensual de hasta $137.000, suma que puede incrementarse si se computan los beneficios específicos en grandes cadenas de supermercados, librerías y perfumerías.
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El detalle de los descuentos vigentes durante agosto
- Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías incluidas): 20% de descuento de lunes a viernes, con un límite semanal de $6.000 por persona. Se alcanza el tope máximo realizando consumos por $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días. El tope de devolución fijado es de $6.000 semanales por usuario, obtenible con un gasto de $15.000.
- Garrafas: 40% de descuento diario, con un tope mensual de $18.000 por persona. Requiere consumos totales por $45.000.
- Universidades, clubes, eventos y entidades educativas: 40% de reintegro todos los días, con un máximo de $6.000 por semana (alcanzable con tickets de $15.000).
- Gastronomía: 25% de ahorro los días sábados y domingos. El tope alcanza los $8.000 semanales por persona con consumos de $32.000.
- YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos (no aplica para la compra de combustible). El techo de reintegro es de $8.000 semanales al gastar $32.000.
- Marcas destacadas: 30% de ahorro diario, con un máximo mensual de $15.000 por persona para compras de $50.000.
- Librerías de texto: 10% de rebaja los días lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de devolución.
Promociones en cadenas de supermercados
Para las compras de la canasta familiar en grandes superficies, la billetera virtual dispone de un cronograma específico:
- Día: 10% de ahorro los lunes, sin tope de reintegro.
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes en sucursales físicas, con un tope de $20.000 diarios por persona.
- Toledo: 15% de ahorro los martes, sin límite de devolución (la acreditación se efectúa dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación).
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles en todas las modalidades (Express, Market, Maxi e Hipermercado), sin tope de reintegro y con devolución al instante.
- La Anónima: 10% de rebaja los miércoles para tickets superiores a $25.000, con un tope semanal de $5.000.
- Josimar: 10% de descuento los miércoles, con un tope de $6.000 por semana.
- Chango Más: 20% de ahorro los jueves en caja y con devolución inmediata, sin límite de reintegro.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles para compras desde $30.000 (tope semanal de $6.000 por cuenta). Participan cadenas como 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco.
Más allá de las opciones de reintegro, las personas que posean tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación Cuenta DNI pueden acceder a hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos.
Esta facilidad rige para establecimientos fuera del rubro alimenticio y requiere concretar la operación escaneando el código QR directamente desde la plataforma digital. Los beneficios se encuentran vigentes desde el 1° de agosto y la nómina completa de comercios participantes puede verificarse a través de los canales oficiales de la entidad.