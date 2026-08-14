Los 3 posibles cambios que realizará Rodolfo Arruabarrena en Boca para enfrentar a Platense por el Clausura

Boca dio un paso importante en los octavos de final de la Copa Sudamericana después de vencer por 3 a 1 a Deportivo Recoleta en el duelo de ida que se disputó en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. A pocos días de la revancha que se jugará en Paraguay, el entrenador Rodolfo Arruabarrena analiza la posibilidad de preservar a algunos de sus habituales titulares en el encuentro de este sábado frente a Platense, en Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

El entrenador quedó conforme con el rendimiento del equipo durante sus primeros partidos de este segundo ciclo y, ante la seguidilla de compromisos, evalúa administrar los minutos de sus futbolistas. En ese sentido, Miguel Merentiel, Lautaro Di Lollo y Leandro Lozano aparecen entre los nombres que podrían descansar ante el 'Calamar'. También podría tener una pausa Leandro Paredes, quien no estuvo en la goleada sufrida ante Deportivo Riestra para descansar después de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Todos los cambios que piensa Arruabarrena para enfrentar a Platense en Vicente López

Otro de los jugadores que podría ser preservado es Lautaro Blanco: el lateral disputó todos los partidos y recién fue reemplazado en el entretiempo del triunfo frente a Recoleta del último martes. Su lugar podría ser ocupado por Malcom Braida, quien hasta el momento apenas tuvo una titularidad y un ingreso durante el ciclo de Arruabarrena.

En el ataque, Merentiel viene de convertir solamente un gol en los últimos partidos, el que marcó en la ida ante O'Higgins, mientras que Enner Valencia todavía no está en condiciones de comenzar como titular. El ecuatoriano representa una alternativa para el puesto, aunque el cuerpo técnico deberá definir si el uruguayo inicia el partido y es reemplazado durante el encuentro, si comienza desde el banco o si Boca juega sin un delantero centro de referencia.

En la defensa, Nicolás Figal podría ingresar por Di Lollo, mientras que Dylan Gorosito tendría chances de reaparecer en lugar de Lozano. En caso de que Blanco también quede afuera del equipo, Braida sería la alternativa para ocupar el lateral.

La situación de los juveniles Tomás Aranda y Leonel Flores también será seguida de cerca. Ambos se convirtieron en opciones importantes para el desequilibrio ofensivo de Boca, aunque Arruabarrena cuenta con alternativas para reemplazarlos si decide preservarlos. Alan Velasco atraviesa su mejor momento desde su llegada al club, mientras que Sebastián Villa también aparece como una opción de jerarquía para ocupar alguno de esos lugares.

El posible once titular de Boca para visitar a Recoleta por la vuelta de los 8vos de final

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Alan Velasco; Tomás Aranda, Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero.

Cuándo juega Boca vs. Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El paritdo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto desde las 19 horas en el Estadio Defensores del Chaco, de Paraguay. Tanto el arbitraje como la transmisión oficial serán confirmadas en los próximos días por parte de la Conmebol a través de sus redes sociales y su página web. El ganador de esta serie se verá las caras con San Pablo de Brasil o Bolívar de Bolivia que en dicho país empataron 1 a 1 en el marco del cruce de ida.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana