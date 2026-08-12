Qué rivales le pueden tocar a Boca en su camino de la Copa Sudamericana

Los octavos de final de la Copa Sudamericana comenzaron con el partido de ida, en el que Boca hizo de local en la cancha de Huracán y se quedó con una victoria por 3-1 frente a Deportivo Recoleta de Paraguay. Una ventaja bastante favorable para definir la serie, aunque debería haber sido mayor porque se trataba de un rival de menor jerarquía. De todas formas, el resultado ya permite pensar en lo que puede llegar a aparecer más adelante en el camino.

De acuerdo con la organización de la llave, los cuartos de final podrían llevar al equipo de Rodolfo Arruabarrena a un duelo bastante interesante. Está la posibilidad de que se cruce con San Pablo y defina la serie en condición de visitante, o que su adversario sea Bolívar y deba jugar en la altura de Bolivia. Una situación que condiciona de gran manera y que ya surtió efecto, porque en el camino el conjunto boliviano dejó a Gremio de Brasil tras hacer valer los efectos de la localía.

Eso no es todo, porque también existe la posibilidad de que Boca llegue a una hipotética final y tenga como posibles adversarios a Independiente Santa Fe de Colombia, Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil o River. El conjunto argentino depende bastante de lo que suceda con los colombianos y mucho más en un contexto en el que no conoce la victoria desde hace seis partidos consecutivos.

Si hay Superclásico, Boca sabe que la serie se definirá en el Estadio Monumental, ya que se trata de un equipo que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores. Por ende, se repetiría el mismo formato que se dio en la edición de 2014, que culminó con una victoria por 1-0 para los dirigidos por Marcelo Gallardo tras un golazo de Leonardo Pisculichi.

“Lo que me interesa es que la gente se identifique con el equipo. Hoy sentía que chances íbamos a tener y que ellos iban a tener alguna opción en las contras. Es lo que proponemos, el riesgo que asumimos”, expresó el ‘Vasco’ Arruabarrena en conferencia de prensa después de la victoria en Parque Patricios.

“El primer tiempo, por el fervor de la gente, estuvimos muy acelerados. Ellos convirtieron y tuvieron mucha fortuna con un desvío. Les pedí paciencia para el segundo tiempo y, por suerte, nos pusimos en ventaja. Tuvimos las chances para meter uno o dos goles más”, agregó. Hay que recordar que muchas jugadas fueron desperdiciadas por la falta de puntería de los jugadores de Boca, que pudieron extender la ventaja hasta cuatro goles.

¿Por qué Boca sacó dos veces del medio?

Fue uno de los puntos más raros de la noche, porque cada equipo debe realizar al menos un saque del medio por partido. Sin embargo, Boca lo hizo tanto al comienzo como en el complemento. Algo que despertó bastante curiosidad, mucho más después de las declaraciones de Leandro Paredes sobre lo sucedido. “Sí, nos dimos cuenta. Pero el árbitro dijo que sacaba Boca. Y sacamos”, señaló.

Hasta el momento, se desconoce si el Xeneize recibirá una sanción, ya que las palabras del jugador exponen que se trató de un error del árbitro del encuentro. Es muy probable que el juez sea sancionado por la CONMEBOL por no hacer cumplir el reglamento de la manera correspondiente.



