El streamer Davoo Xeneize se mostró conforme con el mediocampo de Boca Juniors y pidió que no se modifique la alineación en esa zona. En su canal de Twitch, el influencer analizó el rendimiento del equipo después de la última victoria del equipo de Rodolfo Arruabarrena en la Copa Sudamericana y destacó el funcionamiento de los volantes Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

Según Davoo, el mediocampo actual le genera felicidad y consideró que los tres futbolistas se complementan bien. "No quiero exagerar, pero Paredes, Delgado, Ascacíbar son tres jugadores que genuinamente me gustan", afirmó.

El streamer valoró que los tres volantes tienen perfiles distintos y que no se chocan dentro del campo. "Son distintos y cada uno ocupa un rol diferente en la cancha, no se chocan, se entienden, se complementan, le hacen bien al equipo a nivel colectivo", explicó.

También hizo hincapié en el aporte goleador de Ascacíbar. "La Acasibar que termina metiendo otro gol increíble. Cuatro goles consecutivos de Acasibar es una barbaridad. Boca tiene escasez de goles en la delantera pero le sobran goles en la mitad de la cancha", señaló.

Davoo mencionó que el volante anotó "de bolea" en la Copa Sudamericana y se fue aplaudido por la gente. "Para mí Acasibar es un gran mediocampista", sostuvo.

El comentario del streamer se suma a un análisis que viene ganando terreno entre hinchas y panelistas: la solidez del mediocampo como uno de los pocos sectores del plantel que no genera discusión. En un contexto donde la falta de gol en la delantera suele ser el eje central de las críticas, la producción ofensiva de los volantes aparece como un dato que compensa, al menos en parte, esa carencia.

El streamer fue contundente y le mandó un contundente mensaje al DT Rodolfo Arruabarrena para que mantenga la misma alineación en el medio. "No toques nada en la mitad de la cancha. No inventemos más nada porque esta es la mitad de cancha de Boca", cerró.