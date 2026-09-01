Otro lesionado en Boca: durísima baja de última hora ante Vélez por Copa Argentina

Boca Juniors enfrenta a Vélez Sarsfield este miércoles 2 de septiembre por los octavos de final de la Copa Argentina y Rodolfo "Vasco" Arruabarrena sufrió una baja de último momento. Se trata de Milton Delgado, quien a causa de una molestia en el entrenamiento de este martes quedó desafectado de la convocatoria para este compromiso trascendental que tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 21.15.

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Milton Delgado se lesionó y es baja en Boca vs. Vélez

A falta del comunicado oficial del club por la lesión del joven futbolista, se espera que al menos se pierda este compromiso contra Vélez. A su vez, estaría en duda para los próximos duelos contra Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura y los octavos de la Copa Sudamericana contra San Pablo. Por supuesto, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico esperan los resultados de los estudios médicos para saber cuándo volverá a las canchas para contar con él. Por su parte, el periodista Leandro "Tato" Aguilera confirmó que sólo se perderá los dos primeros mencionados, no así la ida en La Bombonera contra los brasileños.

Milton Delgado se lesionó y será baja vs. Vélez por Copa Argentina

Cuándo juega Boca vs. Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Xeneize" y el "Fortín" se verán las caras este miércoles 2 de septiembre desde las 21.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play. En cuanto al árbitro, Sebastián Zunino dirigirá y contará tanto con Maximiliano Del Yesso como con Pablo González como asistentes, Álvaro Carranza como cuarto árbitro, José Carreras en el VAR y Mariana De Almeida en el AVAR. El ganador de este cruce se verá las caras con Racing, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba y luego contra el que triunfe en el cruce Deportivo Riestra vs. Banfield para ir por un lugar en la final.

El posible once titular de Boca para jugar vs. Vélez por los octavos de la Copa Argentina

De acuerdo a la baja de Delgado, teniendo en cuenta regresos y otras ausencias, el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana

Cuartos de final - Copa Argentina - Vélez vs. Boca - miércoles 2 de septiembre a las 21.15.

Fecha 8 - Gimnasia de Mendoza vs. Boca - fin de semana del domingo 6 de septiembre con día y horario a confirmar.

- fin de semana del domingo 6 de septiembre con día y horario a confirmar. Octavos de final - ida - Copa Sudamericana - Boca vs. San Pablo - martes 8 de septiembre a las 21.30.

vs. San Pablo - martes 8 de septiembre a las 21.30. Fecha 9 - Boca vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - fin de semana del domingo 13 de septiembre con día y horario a confirmar.

Cuartos de final - vuelta - Copa Sudamericana - San Pablo vs. Boca - martes 15 de septiembre a las 21.30.

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