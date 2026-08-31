Boca se acabó: un jugador se va a Europa ahora por 5 millones de dólares

Boca Juniors acaba de vender a un jugador a Europa por 4 millones de euros, es decir unos 5 millones de dólares. El club presidido por Juan Román Riquelme continúa a pleno en el mercado de pases del fútbol argentino, que terminará el miércoles 2 de septiembre del 2026 a las 18. Tanto con refuerzos como con bajas, la entidad de La Ribera termina de moldear el plantel profesional para el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Quien se va en esta ocasión es nada menos que Exequiel "Chango" Zeballos, el mediapunta o extremo de 24 años que pasa a Monza de Italia, conjunto recientemente ascendido a la Serie A. Además, el elenco argentino tendrá el 40% de una futura venta. El joven santiagueño apareció en la Primera división "azul y oro" con mucha ilusión, aunque las graves lesiones y la consecuente baja notoria en el rendimiento desembocaron en la pérdida de continuidad y esta venta con sabor a poco.

En algún momento, Boca se ilusionó con recaudar al menos 15 millones de dólares por Zeballos, aunque las cosas no terminaron como ninguna de las dos partes esperaba hace tres o cuatro temporadas. Tanto Riquelme como el propio futbolista y su representante Diego Merino tomaron la decisión de sellar el acuerdo para la salida del santiagueño porque se le acababa el contrato en diciembre próximo y, de no partir en esta ventana, no le iba a dejar dinero a las arcas de la institución.

El "Chango" apareció con atrevimiento, desparpajo, desequilibrio y gambetas en tres cuartos de cancha, aunque no pudo sostener con regularidad un nivel positivo como para mantenerse como titular con los diferentes entrenadores recientes. Por lo tanto, cuando volvió de las lesiones ya había perdido el puesto con compañeros de la talla de Tomás Aranda, Leonel Flores, Sebastián Villa, Kevin Zenón y Alan Velasco, entre otros.

Aquel inolvidable triunfo en el Superclásico por 2-0 ante River Plate en La Bombonera con el mediapunta juvenil como gran figura, en noviembre del 2025, quedó demasiado lejos en el tiempo. Ahora, será tarea del cuerpo técnico de Arruabarrena trabajar para no sentir tanto las bajas en la faceta ofensiva, luego de la grave lesión de Aranda que lo marginará de las canchas hasta el 2027.

Zeballos se va a Monza por 5 millones de dólares.

Los números del Chango Zeballos en Boca

140 partidos oficiales.

16 goles.

16 asistencias.

14 amonestaciones.

0 expulsiones.

5 títulos.

Las bajas de Boca en este mercado de pases