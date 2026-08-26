El primer apuntado por Boca como refuerzo tras la lesión de Aranda y las 5 variantes en el plantel

Boca Juniors perderá por varios meses a Tomás Aranda después de la rotura de peroné sufrida en la mañana de este miércoles 26 de agosto y el cuerpo técnico ya piensa en variantes. En principio, aparece un candidato que ya estuvo en los planes de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme. Además, hay cinco futbolistas dentro del plantel de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que pueden ocupar su lugar, entre los que hay otra joya de las inferiores que ya entrenó con la Primera y se perfila para tener lugar.

El jugador por el que puede volver Boca ante la durísima lesión de Aranda

Alan Lescano es el nombre que vuelve a aparecer en el radar de Boca Juniors ante la lesión de Tomás Aranda. El crack de Argentinos Juniors ya fue pretendido por el "Xeneize"pero nunca hubo un acuerdo para contratarlo. Ahora, ante la chance de sumar un jugador por la lesión del juvenil, el diez del "Bicho" de La Paternal es un firme candidato a ser refuerzo antes de que termine la ventana otorgada por la AFA en cuanto al mercado de pases, aunque lo sucedido con el joven no otorga cupo -que Boca igualmente tiene disponible-.

La cuestión es que cuando el cuadro de La Ribera preguntó por el "Pipa", desde el "Tifón" respondieron que no lo dejarán salir por menos de cinco millones de dólares.

Alan Lescano aparece como posibilidad en Boca tras la lesión de Tomás Aranda

Quién puede ocupar el lugar de Aranda en Boca: los cinco candidatos

Sebastián Villa : el atacante colombiano que llegó de Independiente Rivadavia de Mendoza en el mercado comenzó el semestre como titular pero perdió el lugar y pasó a integrar el banco de suplentes. Por características, puede ser el reemplazo del joven Aranda.

: el atacante colombiano que llegó de Independiente Rivadavia de Mendoza en el mercado comenzó el semestre como titular pero perdió el lugar y pasó a integrar el banco de suplentes. Por características, puede ser el reemplazo del joven Aranda. Alan Velasco : desde el inicio del ciclo Arruabarrena se convirtió en una pieza importante para el DT. Sin embargo, mayormente es suplente y cada vez que ingresó desde el banco cumplió de buena manera.

: desde el inicio del ciclo Arruabarrena se convirtió en una pieza importante para el DT. Sin embargo, mayormente es suplente y cada vez que ingresó desde el banco cumplió de buena manera. Carlos Palacios : todavía no volvió a sumar minutos después de la lesión que lo tuvo a maltraer en los últimos meses y espera estar al 100% para regresar de la mejor manera.

: todavía no volvió a sumar minutos después de la lesión que lo tuvo a maltraer en los últimos meses y espera estar al 100% para regresar de la mejor manera. Exequiel "Changuito" Zeballos : actualmente entrena con el resto de sus compañeros pero no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Arruabarrena para los partidos. Mientras tanto define su futuro a poco menos de cuatro meses para que se termine su contrato.

: actualmente entrena con el resto de sus compañeros pero no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Arruabarrena para los partidos. Mientras tanto define su futuro a poco menos de cuatro meses para que se termine su contrato. Lautaro Bianco: ante la baja del juvenil que estaba en un gran momento, el nombre que aparece como primera posibilidad es el de Lautaro Bianco, de las inferiores. Si esto sucede, el DT le dará lugar a una nueva joya que viene haciendo bien las cosas.

Qué le pasó a Aranda, la joya de Boca

Aranda sufrió la fractura del peroné durante el entrenamiento y será baja en Boca Juniors por un largo tiempo, muy probablemente hasta el 2027. "Pisó, se le quedó enganchado el botín con el suelo y en un primer momento pensaron que había sido un esguince de tobillo... Tuvo la mala fortuna de lesionarse", detalló el cronista Leandro "Tato" Aguilera en vivo en TyC Sports.

"Es en la zona del sindesmosis, la zona que une al peroné con la tibia. Tendrá una férula durante un tiempo importante para la recuperación y ya decidieron operarlo", completó el periodista. El mediapunta de 19 años tendrá entre tres y cuatro meses de recuperación, como mínimo, para volver a ejercer la práctica deportiva.