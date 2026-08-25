Los millones que Argentinos le pide a Boca por Francisco Álvarez

El zaguero es uno de los apuntados a sumar antes de que el mercado de pases llegue a su fin el próximo 2 de septiembre.

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra cerca de llegar a su fin y hay un último movimiento que Boca planea realizar con el objetivo de darle un salto de calidad a su defensa. Es que pretende quedarse con la ficha de Francisco Álvarez, pero antes deberá ajustarse a los millones que Argentinos Juniors pretende para dejarlo ir en medio del Torneo Clausura, que va camino hacia su séptima fecha.

"Boca estableció comunicación con Francisco Álvarez", expresó el periodista Ezequiel Sosa en Picado TV. No es la primera vez que este nombre aparece en el radar del Xeneize, pero las lesiones de Marco Pellegrino y Ayrton Costa provocaron que se salga en la búsqueda de un refuerzo que permita darle un salto de calidad a la defensa y más cuando los cuartos de la Copa Sudamericana se encuentran en el camino.

Otro detalle importante a considerar es que el Benfica está pensando en acercar una oferta para quedarse con la ficha de Lautaro Di Lollo. Esto no es nada menor, debido a que le permitirá al Xeneize obtener un cupo que le permita negociar un refuerzo y el dinero suficiente para salir al mercado de pases.

En lo que respecta a los números, se estima que Argentinos Juniors solo se sentará a negociar con Boca en caso de que estén dispuestos a colocar 7 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Francisco Álvarez. Lo particular es que se trata de un número que debe ser limpio de impuestos, por lo que la cifra final puede aumentar mucho más.

Lo singular de todo es que al mercado de pases argentino le quedan algunos días para que el Xeneize pueda realizar la transferencia que necesita con el fin de elevar la jerarquía de la defensa. Esto implica que primero debe conseguir un cupo con una venta o préstamo al exterior y luego llegar a dos acuerdos. Uno con el conjunto de La Paternal, mientras que el otro debe ser en lo salarial con el defensor.

Es necesario resaltar que todavía no hay una oferta formal de Boca para quedarse con la ficha de Francisco Álvarez, debido a que primero debe darse la obtención del cupo. La misma puede llevarse a cabo después de la salida de Lautaro Di Lollo o cualquier otro juvenil que haya firmado contrato profesional en el último tiempo.

Los números de Francisco Álvarez en su carrera

Clubes: San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Patronato, Barracas Central y Argentinos Juniors.

Partidos jugados:219.

Goles: 12.

Asistencias:3.

Títulos: Copa Argentina 2022.



