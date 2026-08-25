Operación refuerzo: quién es el jugador que busca Boca y cuánto tiempo tiene para sumarlo

Boca Juniors busca un último refuerzo para cerrar el mercado de pases de la mejor manera en el fútbol argentino, pero no le quedan muchos días para incorporar. Sin embargo, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme ya tiene en vista a quién buscan contratar, aunque saben que no será fácil. El apuntado hoy está en Argentinos Juniors y es una pieza clave del equipo de La Paternal que lidera la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Se trata nada más y nada menos que de Francisco Álvarez, zaguero central de 26 años surgido en San Martín de San Juan y actualmente en el "Bicho". Con el correr de los partidos se convirtió en figura y despertó la atención del "Xeneize" además de otros equipos, pero hasta el momento no hay nada acordado para que se sume al plantel de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Claro que, el tiempo corre y tanto Román como sus compañeros deben acelerar todo para concretar su arribo a La Boca.

Hasta cuándo tiene tiempo Boca para cerrar a Álvarez como refuerzo y cuánto tendrá que pagar

La fecha límite para sumar un último refuerzo para el equipo es el próximo miércoles 2 de septiembre de acuerdo al plazo extendido por la Asociación del Fútbol Argentino establecido en primera instancia hasta el 31 de julio. Después de comprar al lateral Leandro Lozano también a Argentinos Juniors, ahora Boca va por Álvarez y lo que tendrán que abonar es el principal obstáculo. Lo cierto es que el defensor con pasado en la Selección Argentina Sub 20 tiene una cláusula cercana a los 7 millones de dólares, por lo que no será fácil que salga de La Paternal.

En cuanto a las características del posible quinto refuerzo del "Xeneize" (ya tiene a Lozano, Sebastián Villa, Álvaro Montero y Enner Valencia), es todo lo que necesita Arruabarrena en estos momentos. Ante la lesión de Ayrton Costa y la irregularidad de Nicolás Figal -más allá de la aparición de Facundo "Jagger" Herrera o la vuelta de Lautaro Di Lollo de su lesión-, el cuerpo técnico está en la búsqueda de un central como él. La fortaleza defensiva y la altura (1,80), son puntos claves que pueden servirle de mucho al "Vasco" para reforzar ese sector del verde césped.

Francisco Álvarez, el último apuntado por Boca en el mercado de pases

Los números de Francisco Álvarez en su carrera

Clubes : San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Patronato, Barracas Central y Argentinos Juniors.

: San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Patronato, Barracas Central y Argentinos Juniors. Partidos jugados : 219.

: 219. Goles : 12.

: 12. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: Copa Argentina 2022.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana