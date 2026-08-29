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Boca Juniors

Por qué la nueva camiseta de Boca es blanca y negra

El Xeneize estrenará una nueva indumentaria que se destaca por la presencia de dos colores que se encuentra totalmente alejados de lo que es su paleta tradicional. 

29 de agosto, 2026 | 13.30
Boca, Camiseta de Boca

Desde hace unos años, el lanzamiento de una camiseta para los clubes se transformó en un evento especial en donde se trata de generar cierto impacto entre los hinchas para que estos adquieran el producto. Lo particular que pasó con Boca es que se trata de un modelo que dispone de los colores negros y blancos como los más destacados y que no tienen cierta coincidencia con los que aparecen en el escudo. Aunque hay una interesante historia detrás.

"La nueva camiseta de Boca en el Templo", expresó el periodista Leandro Aguilera, quien fue invitado al evento que Adidas realizó en la Bombonera para que se conociera la indumentaria que se estrenará frente a Vélez en la Copa Argentina. Los hinchas no quedaron del todo conformes porque se trata de una versión que rompe de manera muy marcada con los diseños anteriores y presenta colores que poseen poca relación con la historia de la institución.

“De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, expresa Adidas en su concepto de presentación de la nueva camiseta de Boca. Esto es producto de que se trata de una remera que el club utilizó en sus primeros años de existencia. De acuerdo con los registros, el club la utilizó en 1906 por primera vez, o sea, un año después de que se fundara.

No es la segunda vez que se hace uso de una prenda similar, porque en la temporada 2006/2007, Boca utilizó una camiseta similar para disputar algunos partidos de la Copa Libertadores. Se trató de una campaña de marketing de Nike en donde buscaba darle un nuevo uso a viejas equipaciones y traerlas al presente con pequeños retoques. Recordada será aquella que parecía la bandera de Suecia o la que contaba con una banda azul similar al diseño de River.

MÁS INFO

Hay que recordar que muchas veces estos lanzamientos son muy requeridos por una parte de los hinchas que se dedican a la colección de camisetas que salen fuera de la norma. Esto puede provocar un mercado alternativo en donde la prenda cobre determinado valor con el paso de los años y sea bastante codiciada por los fanáticos, dependiendo de los resultados que se obtengan con la camiseta en cancha.

Próximos partidos de Boca

Fecha Hora (ART) Competición Rival Condición / Sede
Viernes 28 de agosto 21:30 Torneo Clausura (Fecha 7) Lanús 🇦🇷 Local (La Bombonera)
Miércoles 2 de septiembre 21:15 Copa Argentina (8vos de final) Vélez Sarsfield 🇦🇷 Neutral
Domingo 6 de septiembre 17:00 Torneo Clausura (Fecha 8) Gimnasia (Mendoza) 🇦🇷 Visitante (Mendoza)
Martes 8 de septiembre 21:30 Copa Sudamericana (4tos - Ida) São Paulo 🇧🇷 Local (La Bombonera)
Domingo 13 de septiembre 17:00 Torneo Clausura (Fecha 9) Central Córdoba 🇦🇷 Local (La Bombonera)
Martes 15 de septiembre 21:30 Copa Sudamericana (4tos - Vuelta) São Paulo 🇧🇷 Visitante (Morumbi)
Domingo 20 de septiembre 17:00 Torneo Clausura (Fecha 10) San Lorenzo 🇦🇷 Visitante (Nuevo Gasómetro)
Domingo 4 de octubre 17:00 Torneo Clausura (Fecha 11) Unión 🇦🇷 Local (La Bombonera)
Domingo 11 de octubre 17:00 Torneo Clausura (Fecha 12) Instituto 🇦🇷 Visitante (Córdoba)
Domingo 18 de octubre 17:00 Torneo Clausura (Fecha 13) Talleres 🇦🇷 Local (La Bombonera)
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