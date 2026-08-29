Por qué la nueva camiseta de Boca es blanca y negra

Desde hace unos años, el lanzamiento de una camiseta para los clubes se transformó en un evento especial en donde se trata de generar cierto impacto entre los hinchas para que estos adquieran el producto. Lo particular que pasó con Boca es que se trata de un modelo que dispone de los colores negros y blancos como los más destacados y que no tienen cierta coincidencia con los que aparecen en el escudo. Aunque hay una interesante historia detrás.

"La nueva camiseta de Boca en el Templo", expresó el periodista Leandro Aguilera, quien fue invitado al evento que Adidas realizó en la Bombonera para que se conociera la indumentaria que se estrenará frente a Vélez en la Copa Argentina. Los hinchas no quedaron del todo conformes porque se trata de una versión que rompe de manera muy marcada con los diseños anteriores y presenta colores que poseen poca relación con la historia de la institución.

“De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, expresa Adidas en su concepto de presentación de la nueva camiseta de Boca. Esto es producto de que se trata de una remera que el club utilizó en sus primeros años de existencia. De acuerdo con los registros, el club la utilizó en 1906 por primera vez, o sea, un año después de que se fundara.

No es la segunda vez que se hace uso de una prenda similar, porque en la temporada 2006/2007, Boca utilizó una camiseta similar para disputar algunos partidos de la Copa Libertadores. Se trató de una campaña de marketing de Nike en donde buscaba darle un nuevo uso a viejas equipaciones y traerlas al presente con pequeños retoques. Recordada será aquella que parecía la bandera de Suecia o la que contaba con una banda azul similar al diseño de River.

Hay que recordar que muchas veces estos lanzamientos son muy requeridos por una parte de los hinchas que se dedican a la colección de camisetas que salen fuera de la norma. Esto puede provocar un mercado alternativo en donde la prenda cobre determinado valor con el paso de los años y sea bastante codiciada por los fanáticos, dependiendo de los resultados que se obtengan con la camiseta en cancha.

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