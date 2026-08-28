Ver en vivo Boca vs. Lanús por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca y Lanús se preparan para volver a verse las caras este viernes a las 21:30 horas por el Torneo Clausura 2026, en un partido que encuentra a ambos equipos con la obligación de sumar. El Xeneize llega después de empatar 1-1 con Racing en Avellaneda, mientras que el Granate también necesita mejorar su producción para acercarse a los puestos de clasificación. El encuentro será en La Bombonera y tendrá especial importancia en una Zona A que empieza a marcar diferencias entre los candidatos a avanzar a los octavos de final.

Hay, además, un foco particular en Boca: la posible vuelta de Leandro Paredes. El capitán continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida ante Platense y volvió a realizar trabajos con pelota en el predio de Ezeiza. El cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena deberá definir si el mediocampista está en condiciones de regresar, aunque la idea inicial sería llevarlo al banco y evitar una exposición innecesaria pensando también en el próximo compromiso por la Copa Argentina.

Cuándo se enfrentan Boca vs Lanús

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El encuentro entre Boca y Lanús se juega este viernes a las 21:30 será transmitido por TNT Sports.

El momento de Boca

Boca llega a la séptima jornada en una posición incómoda. Tras seis partidos suma siete puntos, producto de una victoria, cuatro empates y una derrota, con seis goles a favor y ocho en contra. El empate ante Racing volvió a dejar al equipo fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, por lo que el duelo ante Lanús aparece como una oportunidad para cortar la seguidilla de igualdades y empezar a escalar en la tabla.

El equipo de Arruabarrena, además, afrontará el encuentro con la expectativa puesta en la evolución de Paredes y sabiendo que perderá por largo tiempo a Tomás Aranda. El volante se perdió los últimos dos partidos y su ausencia fue cubierta por Toto Belmonte y Rey Domenech, sin que el entrenador modificara el esquema. La decisión definitiva dependerá de cómo responda el jugador durante las próximas prácticas y del riesgo de una recaída.

Aranda, una baja sensible.

Lanús, por su parte, también llega con siete puntos después de seis fechas: ganó dos partidos, empató uno y perdió tres. Su diferencia de gol es neutra, con siete tantos convertidos y siete recibidos. El Granate comenzó el campeonato con señales positivas, incluida una goleada 3-0 ante Talleres, pero no logró sostener esa regularidad y necesita recuperar terreno para meterse entre los equipos que avanzarán de fase.

El antecedente inmediato de Boca es el empate frente a Racing, mientras que Lanús buscará dar un golpe en La Bombonera para dejar atrás su irregularidad. Con ambos igualados en siete puntos, el partido puede convertirse en un cruce directo por posiciones y confianza.