Con las dos hinchadas: confirmada la sede de Boca ante Vélez en Copa Argentina

De a poco, el cuadro de la Copa Argentina comienza a ingresar en una instancia de definición de gran calibre. De cara a los cuartos de final, es posible apreciar que uno de los duelos que ya está configurado es el que Boca tendrá frente a Vélez. Un partido al que se le designó una sede acorde al tamaño de ambas hinchadas, debido a que no se tratará de un encuentro de poca convocatoria. La previa ya comienza a palpitarse en las redes sociales.

“Boca - Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina, se jugará el miércoles 2 de septiembre a las 21:15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba”, expresó el periodista Leandro Aguilera sobre la sede que el certamen nacional decidió utilizar para este duelo. Una elección que no recibió reproches de ninguno de los dos equipos, ya que se trata de un estadio de fácil acceso, gran calidad, instalaciones de primer nivel y capacidad para varios miles de fanáticos.

Hay que recordar que el camino de Boca comenzó con una victoria por 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Luego, en los 16avos de final, dejó en el camino a Sarmiento de Junín por 2-0. En octavos deberá cruzarse con un Vélez que eliminó a Gimnasia y Tiro de Salta y a Deportivo Armenio, que fue goleado en la primera ronda por un contundente 4-1, resultado que marcó la clara diferencia de categorías.

Lo particular de este encuentro de Copa Argentina es que se disputará después de la presentación de Boca en la Copa Sudamericana. Hay que recordar que en el partido de ida le ganó 3-1 a Deportivo Recoleta de Paraguay y deberá cerrar la serie en condición de visitante durante la tercera semana de agosto. Cualquier paso en falso podría poner los focos sobre los hombros del ‘Vasco’ Arruabarrena, que deberá buscar un resultado rápido para acallar las críticas.

Los grandes que quedaron afuera de la Copa Argentina 2026

Hasta el momento, los octavos de final exponen que tan sólo Boca y Racing son los clubes denominados grandes del fútbol argentino que continúan en competencia y mantienen la posibilidad de conseguir la plaza disponible que permite el ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Un premio que representa un ingreso de, como mínimo, 3 millones de dólares por el simple hecho de participar.

Después se registraron las eliminaciones de Independiente, que perdió 4-0 frente a Atlético Tucumán, resultado que culminó con el ciclo de Gustavo Quinteros; River, que fue superado por Aldosivi en Salta tras un contundente 3-1; y San Lorenzo, que cayó en los penales frente a Deportivo Riestra. Los tres tendrán una competencia menos dentro de su calendario y deberán afrontar una serie de consecuencias después de semejantes golpes.

La final de la Copa Argentina

Hasta el momento, no hay una sede confirmada para la final de la Copa Argentina porque la AFA todavía no tomó una decisión. Sin embargo, determinó que el encuentro se dispute antes de diciembre. Esto permite entender que el calendario deportivo argentino estaría prácticamente completado durante los primeros días del último mes de 2026, cuando se pondrá en juego el Trofeo de Campeones, que este año se disputará en Córdoba.