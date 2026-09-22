River Plate volvió a participar del Comité Ejecutivo de la AFA después de haberse alejado en marzo y lo hizo con un documento que plantea cambios en distintos aspectos del fútbol argentino. La iniciativa del "Millonario" generó reacciones entre los dirigentes y el presidente de Banfield, Matías Mariotto, cuestionó la manera en que la institución de Núñez decidió presentar sus propuestas.

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En diálogo con ESPN, Mariotto fue consultado sobre la decisión de la directiva riverplatense re regresar a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA y marcó diferencias con la manera en que el club hizo públicas sus iniciativas. “Creo que las cosas se discuten en el ámbito que corresponde. Cuando uno filtra las cosas antes es más jueguito para la tribuna que otra cosa”, sostuvo el presidente de Banfield.

A pesar de su cuestionamiento, Mariotto reconoció la relevancia que tiene la vuelta del "Millo" a ese espacio de decisión. “Me parece que es importante que River vuelva, es una institución importante”, expresó el dirigente del "Taladro".

Sin embargo, luego apuntó directamente contra la intención de River de instalar una agenda de cambios dentro de la estructura del fútbol argentino. “Stefano creo que como un dirigente joven tiene mucho para aportar seguramente, pero cuando River pretende marcar agenda a la Asociación del Fútbol Argentino me parece que se confunden un poco los roles”, manifestó Mariotto.

Qué cambios propone River para el fútbol argentino

El documento elaborado por River contiene un diagnóstico sobre diferentes aspectos de la competencia y plantea propuestas para modificar su funcionamiento. Entre los ejes mencionados aparecen el formato de los torneos, el arbitraje, la transparencia, la claridad de los reglamentos y la generación de ingresos.

La institución de Núñez justificó su iniciativa a partir de la historia y la relevancia internacional del fútbol argentino. En ese sentido, River sostuvo que “una historia centenaria con un nivel de competitividad global exige torneos que estén a su altura”.

La propuesta, de esta manera, no se limita a un único aspecto de la organización de las competencias. El club planteó una mirada más amplia que incluye cuestiones deportivas, institucionales y económicas.

River defendió el modelo de asociaciones civiles

Otro de los puntos centrales del comunicado de River estuvo relacionado con su condición de asociación civil sin fines de lucro y con el vínculo histórico que mantiene con la AFA. En ese contexto, el club afirmó: “River Plate formula esta propuesta desde su condición de asociación civil sin fines de lucro, como parte fundacional de la Asociación del Fútbol Argentino”.

A partir de esa posición, River sostuvo que la defensa de ese modelo supone trabajar junto con las demás instituciones para responder a las demandas de sus socios y preservar la estructura que considera propia del fútbol argentino. El planteo también incluyó una definición sobre el lugar que ocupan los clubes y sus socios dentro de ese esquema institucional. “Una asociación civil sin fines de lucro es, por definición, patrimonio de quienes la integran”, señaló la institución.

Y finalmente, River sintetizó su postura con una frase que atraviesa todo el documento: “La AFA es patrimonio de los clubes y los clubes son patrimonio de sus socios”.