River confirmó que vuelve al Comité Ejecutivo de AFA pero plantea condiciones

River Plate anunció que, después de seis meses, volverá a participar de una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. A través de un comunicado difundido por la página oficial, los directivos del 'Millonario' informaron que se presentarán este martes para llevar un "documento crítico que propone reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual", un cambio contundente de postura tras el enfrentamiento del presidente Stefano Di Carlo con Claudio 'Chiqui' Tapia.

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Entre las modificaciones, la institución de Núñez buscará que se modifique el formato de las competiciones en el fútbol argentino; la observación que más llama la atención es que estos cambios apuntarán a la "reducción gradual de equipos en la Primera División". También se buscará reordenar las fechas del mercado de pases, definir quién y de qué manera toma las decisiones del arbitraje y plantear una discusión acerca de cómo se distribuyen los ingresos entre clubes.

River regresa al Comité Ejecutivo de AFA: los detalles de la decisión

En el comunicado difundido tras su regreso a las reuniones del Comité Ejecutivo del fútbol argentino, River planteó la necesidad de introducir cambios en distintos aspectos vinculados con la competencia. El club aseguró que el documento contiene "un diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen hoy la competencia" y consideró que se trata de "una demanda que el fútbol argentino tiene por el peso propio de su historia". La institución remarcó que "una historia centenaria con un nivel de competitividad global exige torneos que estén a su altura", y enumeró como ejes el formato de los torneos, el arbitraje, la transparencia, la claridad de los reglamentos y la generación de ingresos.

El club también hizo hincapié en su condición de asociación civil sin fines de lucro y en su vínculo histórico con la AFA. "River Plate formula esta propuesta desde su condición de asociación civil sin fines de lucro, como parte fundacional de la Asociación del Fútbol Argentino", señaló el comunicado. A partir de esa definición, River sostuvo que defender ese modelo implica "trabajar incansablemente, junto a los demás clubes, por aquello que nuestros socios nos plantean y que también compartimos".

Por último, la institución desarrolló su postura sobre la relación entre las asociaciones civiles, los clubes y sus socios. "Una asociación civil sin fines de lucro es, por definición, patrimonio de quienes la integran", afirmó River, antes de cerrar el planteo con una definición sobre la estructura del fútbol argentino: "La AFA es patrimonio de los clubes y los clubes son patrimonio de sus socios".

Los ejes propuestos por River en el documento que presentará al Comité Ejecutivo de la AFA

Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre.

Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases.

Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información.

Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite.

Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos.

Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales.

Por qué River había dejado de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo

La decisión fue tomada en marzo de este año por la dirigencia del club, poco después de que se tomara la decisión de hacer un paro durante la novena fecha del Torneo Apertura. "No existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo", informó el club en un comunicado.