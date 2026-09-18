La AFA postergó el fallo por el escándalo entre Boca y Vélez por Copa Argentina: los motivos

El Tribunal de Disciplina de la AFA postergó hasta el martes 22 el fallo sobre el partido entre Boca y Vélez por la Copa Argentina. El organismo decidió tomarse unos días más antes de expedirse sobre el reclamo presentado por el conjunto de Liniers, que pretende quedarse con la clasificación a los cuartos de final por una supuesta alineación indebida del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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La decisión del Tribunal está vinculada a que todavía resta recibir el descargo formal de Boca; una vez incorporada la presentación del 'Xeneize', el organismo analizará el caso y debatirá el martes si corresponde aplicar una sanción por lo ocurrido en el encuentro disputado el pasado 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

A qué se debe el reclamo de Vélez en el partido ante Boca por Copa Argentina

El reclamo de Vélez se originó por la presencia de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. La cantidad excedería el límite establecido por el reglamento de la AFA. De todos ellos, Romero fue el único que permaneció en el banco durante todo el encuentro y no tuvo minutos.

El partido había terminado 0 a 0 y Boca consiguió avanzar a los cuartos de final después de imponerse en la definición por penales. Sin embargo, Vélez presentó un reclamo para que se revise la situación y solicitó que se le otorgue la clasificación por la supuesta infracción reglamentaria.

La postura de Boca es que se trató de un error administrativo y que no existió una ventaja deportiva, precisamente porque Ángel Romero, uno de los seis extranjeros incluidos en la planilla, no ingresó al campo de juego. Desde el club sostienen que, en caso de comprobarse una infracción, la consecuencia debería limitarse a una sanción disciplinaria o económica y no modificar el resultado deportivo.

Boca se impuso en los penales después de empatar sin goles ante Vélez en Córdoba: en principio, su rival en cuartos de final será Racing.

Para respaldar su posición, la dirigencia de Boca tomó como antecedente un episodio ocurrido en el fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, en el que la AFA mantuvo el resultado del partido pese a una irregularidad y aplicó una sanción disciplinaria al conjunto cordobés luego de que realizara seis modificaciones.

Mientras el Tribunal de Disciplina espera el descargo de Boca y prepara el análisis definitivo del expediente, el fallo determinará quién será el rival de Racing en los cuartos de final. El encuentro de la próxima instancia ya tiene fecha y escenario definidos: se jugará el domingo 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Cuándo jugarían Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

El cruce entre Boca y Racing tiene fecha estipulada para el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito (Rosario Central) en Santa Fe. En cuanto al horario, dependerá de los organismos de seguridad y todo lo que supone el traslado de ambas parcialidades. La programación del encuentro quedaría ubicada en plena ventana de fecha FIFA. Esta particularidad en el calendario le permite a la organización acomodar el compromiso federal y esquivar los duelos del Torneo Clausura, evitando superposiciones en el ámbito local.