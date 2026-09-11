Se ilusiona Vélez: el comunicado del Tribunal de Disciplina sobre el partido vs. Boca

Vélez Sarsfield sigue a la espera de conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina después de la inclusión de Boca Juniors de los seis extranjeros del plantel que firmaron planilla -se permiten cinco- para el cruce de octavos del pasado 2 de septiembre en Córdoba. El "Xeneize", por su parte, piensa en el duelo ante Racing por la próxima ronda, aunque está atento a la decisión de la AFA. En medio de esta situación, el Tribunal de Disciplina se expresó con un breve comunicado al respecto.

{{{htmlAmp}}}

Un punto a favor para el equipo de Rodolfo "Vasco" Arrubarrena es que sólo cinco sumaron minutos y el sexto no. Esto podría valerle sólo una sanción a nivel económico y no una descalficación como pretende el "Fortín" para pasar de fase en el certamen. La resolución saldrá en los próximos días mientras que la "Academia" aguarda para salir a la cancha el próximo 27 del corriente con el objetivo de buscar un lugar en semifinales.

El comunicado del Tribunal de Disciplina sobre el escándalo del Boca vs. Vélez en Copa Argentina

COPA ARGENTINA: VÉLEZ SARSFIELD (PROTESTA) c. BOCA JUNIORS COPA ARGENTINA Inic. 05/09/2026 EXPTE. 99780: Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo. Art. 36 del Código Disciplinario.

Con estas breves palabras, la entidad le da un límite al "Xeneize" para responder al comunicado referente al mencionado expediente. Días después del partido, el "Fortín" hizo el descargo correspondiente y luego también publicó un comunicado al respecto en el que aclaró su pedido de avanzar de ronda por "alineación indebida" por parte del conjunto de La Ribera. Si esto sucede, los de Guillermo Barros Schelotto se meterán en cuartos de final donde espera Racing, que eliminó a Belgrano de Córdoba en octavos.

El comunicado del Tribunal de Disciplina sobre Boca vs. Vélez

Los extranjeros de Boca que participaron del duelo vs. Vélez por Copa Argentina

Los futbolistas que aparecen en el centro de la controversia son Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. La situación de cada uno fue diferente durante el partido. Montero, Lozano y Villa comenzaron como titulares. Palacios y Valencia ingresaron en el complemento, mientras que Romero quedó entre los suplentes y no tuvo participación.

Este último detalle podría adquirir especial relevancia a la hora de determinar si efectivamente existió una alineación indebida. Para Vélez, sin embargo, el punto central no pasa por cuánto tiempo jugó cada futbolista, sino por la propia inclusión de los seis nombres en la documentación oficial del partido. La entidad fue clara al diferenciar su presentación de una protesta vinculada con el arbitraje: entiende que se trata del cumplimiento de una norma y de la documentación que, según su interpretación, acredita su incumplimiento.

Qué dice el reglamento con respecto a esta polémica

El límite de cinco extranjeros por planilla surge del régimen acordado entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados. Según el artículo 31, los clubes pueden registrar hasta seis futbolistas extranjeros, pero solamente cinco -profesionales o aficionados- están habilitados para integrar la planilla de cada partido oficial.

La diferencia es importante: un equipo puede tener seis extranjeros registrados, pero la norma establece un límite de cinco para cada encuentro. Además, el punto 4 establece una condición para aquellos clubes que quieran contar con seis extranjeros registrados: deben tener al menos dos jugadores que hayan disputado diez partidos oficiales como mínimo con su selección mayor. Sin embargo, allí aparece una interpretación diferente a la que sostiene Vélez.