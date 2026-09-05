Vélez Sarsfield presentó una protesta en AFA contra Boca Juniors y pidió avanzar a cuartos de final de la Copa Argentina por una supuesta infracción.

Vélez Sarsfield decidió no dejar pasar la polémica y llevó su reclamo hasta el Tribunal de Disciplina de la AFA. Luego de haber caído ante Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina, el club presentó una protesta formal por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del "Xeneize" y pide quedarse con la clasificación.

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La dirigencia de Vélez avanzó formalmente contra Boca después del partido de la Copa Argentina. El "Fortín" presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA una protesta e impugnación del encuentro, basada en la presencia de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial.

La institución de Liniers sostiene que existe documentación concreta para respaldar su planteo. Según la presentación, Boca incluyó seis jugadores extranjeros cuando la normativa establece un máximo de cinco habilitados para formar parte de la planilla.

Vélez asegura que esa situación puede comprobarse tanto en la planilla oficial del partido como en los registros del sistema COMET de la AFA. El reclamo apunta directamente a una cuestión reglamentaria y no a una decisión tomada por el árbitro durante el encuentro.

Los seis extranjeros que incluyó Boca

Los futbolistas que aparecen en el centro de la controversia son Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

La situación de cada uno fue diferente durante el partido. Montero, Lozano y Villa comenzaron como titulares. Palacios y Valencia ingresaron en el complemento, mientras que Romero quedó entre los suplentes y no tuvo participación.

Este último detalle podría adquirir especial relevancia a la hora de determinar si efectivamente existió una alineación indebida.

Para Vélez, sin embargo, el punto central no pasa por cuánto tiempo jugó cada futbolista, sino por la propia inclusión de los seis nombres en la documentación oficial del partido.

La entidad fue clara al diferenciar su presentación de una protesta vinculada con el arbitraje: entiende que se trata del cumplimiento de una norma y de la documentación que, según su interpretación, acredita su incumplimiento.

Vélez no quiere una multa: pidió la clasificación

La postura de Vélez Sarsfield va mucho más allá de solicitar una eventual sanción administrativa para Boca Juniors.

El club pretende que el Tribunal de Disciplina declare que existió alineación indebida y, como consecuencia, le reconozca a Vélez la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Además, pidió que se suspendan los efectos deportivos de la clasificación de Boca mientras no exista una resolución definitiva sobre la protesta.

En caso de prosperar el reclamo, el escenario de la Copa Argentina podría modificarse directamente, ya que Vélez busca ocupar el lugar que actualmente tiene el Xeneize en la siguiente instancia. La institución de Liniers también dejó en claro que continuará defendiendo su postura por los canales institucionales correspondientes.

El punto clave: ¿planilla o participación?

La discusión reglamentaria tiene un aspecto que podría resultar determinante.

El artículo 18 del Código Disciplinario contempla las consecuencias relacionadas con la participación indebida de futbolistas que no están habilitados. En este caso, cinco de los seis extranjeros que aparecieron en la planilla tuvieron minutos durante el encuentro.

Ángel Romero fue el único que no ingresó al campo de juego.

Por eso, uno de los principales interrogantes que deberá resolver el Tribunal de Disciplina será si la eventual infracción se configura por la sola inclusión de un sexto extranjero en la planilla o si es necesario que ese jugador haya participado efectivamente del partido.

Ese punto podría ser determinante para definir si el reclamo de Vélez tiene consecuencias deportivas o queda reducido a una cuestión administrativa.

Qué dice la norma sobre los extranjeros

El límite de cinco extranjeros por planilla surge del régimen acordado entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados.

Según el artículo 31, los clubes pueden registrar hasta seis futbolistas extranjeros, pero solamente cinco —profesionales o aficionados— están habilitados para integrar la planilla de cada partido oficial.

La diferencia es importante: un equipo puede tener seis extranjeros registrados, pero la norma establece un límite de cinco para cada encuentro.

Además, el punto 4 establece una condición para aquellos clubes que quieran contar con seis extranjeros registrados: deben tener al menos dos jugadores que hayan disputado diez partidos oficiales como mínimo con su selección mayor.

Sin embargo, allí aparece una interpretación diferente a la que sostiene Vélez.

Agremiados sostiene que Boca hizo todo en regla

De acuerdo con la consulta realizada a Futbolistas Argentinos Agremiados, la situación de Boca sería diferente a la interpretación planteada por Vélez.

Desde el gremio consideran que el Xeneize cumplió con los requisitos correspondientes y que, bajo esas condiciones, estaría habilitado para registrar a seis extranjeros y también incluirlos en la planilla.

La postura de Agremiados es que Boca suele consultar este tipo de situaciones cuando existe alguna duda reglamentaria y que, en este caso, podía anotar a los seis futbolistas.

Así, el reclamo de Vélez enfrenta una interpretación diferente por parte de uno de los actores involucrados en la normativa.

La AFA también tiene otra postura

La AFA, por su parte, entiende que lo ocurrido constituye un error administrativo y no una situación que implique automáticamente quitarle a Boca la clasificación.

En ese escenario, la eventual consecuencia para el Xeneize sería una multa económica, sin modificación del resultado deportivo.

Pero existe otro elemento que suma incertidumbre al caso: en los reglamentos publicados por la Liga Profesional para 2026 ya no aparece el apartado que establecía el límite de cinco extranjeros en la planilla cuando un club tenía seis registrados.

Por eso, el Tribunal de Disciplina tendrá que analizar no solamente la documentación presentada por Vélez, sino también el alcance de las normas vigentes y las distintas interpretaciones que existen alrededor del cupo de extranjeros.

Por ahora, el reclamo ya está formalmente presentado. Vélez quiere los cuartos de final de la Copa Argentina y Boca espera la resolución que determine si la polémica queda en una cuestión administrativa o si puede tener consecuencias deportivas.