Arruabarrena sorprende y cambia más de medio equipo en Boca vs Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Rodolfo Arruabarrena cambia casi todo pensando en San Pablo, con una formación alternativa.

Boca Juniors afrontará este sábado un nuevo compromiso por el Torneo Clausura con una formación que tendrá muchas caras nuevas. Rodolfo “Vasco” Arruabarrena decidió rotar prácticamente todo el equipo para visitar a Gimnasia de Mendoza, en medio de un calendario exigente y con la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo cada vez más cerca.

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Boca tendrá una prueba diferente este sábado desde las 16.30, cuando visite al "Pituco" de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, por la octava fecha del Torneo Clausura.

Con la cabeza puesta también en lo que viene, “Vasco” Arruabarrena prepara una rotación prácticamente completa. El objetivo principal es administrar el desgaste de un plantel que viene de afrontar partidos exigentes y que tendrá por delante uno de los cruces más importantes del semestre.

Entre las ausencias más destacadas aparecen Leandro Paredes y Milton Delgado, ambos descartados por distintas molestias musculares. El capitán de Boca tendría como objetivo volver el próximo martes en La Bombonera, mientras que Delgado apunta a recuperarse para estar disponible en el encuentro de vuelta en Brasil.

Los cambios que hará Arruabarrena en Boca

En el arco se produciría una de las pocas continuidades respecto del equipo habitual. Álvaro Montero sería nuevamente titular, luego de convertirse en una de las figuras del triunfo ante Vélez. El arquero colombiano fue determinante en la definición por penales frente al Fortín, donde logró detener dos remates y terminó siendo clave para la clasificación.

Por delante suyo, Arruabarrena realizaría varias modificaciones. Dylan Gorosito ingresaría por Leandro Lozano, mientras que la dupla central estaría conformada por Nicolás Figal y Marco Pellegrino.

La gran novedad aparecería en el lateral izquierdo. Matías Satas tendría su debut absoluto en Primera División, ocupando el lugar de Lautaro Blanco, uno de los futbolistas que más minutos acumuló durante el semestre.

Así, el cuerpo técnico buscará darle descanso a algunos de sus habituales titulares y, al mismo tiempo, aprovechar el partido para darle rodaje a jugadores que tuvieron menos participación.

La zona central también sufrirá una modificación importante. Además de las bajas de Paredes y Delgado, el “Vasco” pretende preservar a Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte, por lo que apostará por un mediocampo que no suele aparecer desde el inicio.

La formación tendría a Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón y Kevin Zenón. El chileno Alarcón ocuparía el sector izquierdo como interno y tendría una nueva oportunidad después de un período con poca participación. De hecho, no suma minutos desde la derrota frente a Riestra.

La presencia de Zenón también representa una alternativa para un equipo que tendrá una configuración muy diferente a la habitual. Arruabarrena busca así repartir las cargas y evitar que sus principales futbolistas lleguen sobrecargados al tramo decisivo de la temporada.

En la zona ofensiva también habrá modificaciones. Carlos Palacios aparecería como enlace entre la mitad de la cancha y los delanteros. El chileno tuvo poca participación durante el año y ahora tendrá una nueva posibilidad para demostrar que puede ser una alternativa dentro del plantel.

En el ataque estarían Leonel Flores y Enner Valencia. Para el delantero ecuatoriano será un partido especial: tendría su primera titularidad desde su llegada a Boca. El atacante tendrá así la oportunidad de sumar minutos desde el comienzo y ganar protagonismo en un equipo que presentará una cara prácticamente inédita.

La formación probable de Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca piensa en Gimnasia, pero también en San Pablo

La rotación de Arruabarrena tiene una explicación concreta. Boca no solo necesita afrontar el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, sino que también debe administrar energías pensando en lo que viene.

La serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo se acerca y el cuerpo técnico quiere llegar a ese desafío con sus futbolistas principales en las mejores condiciones posibles.

Por eso, el partido contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza aparece como una oportunidad para repartir minutos, cuidar a jugadores importantes y observar alternativas.

La estrategia también implica un riesgo: Boca saldrá a jugar con un equipo alternativo y varios futbolistas que habitualmente no son titulares deberán asumir responsabilidades importantes.

Pero el calendario obliga a tomar decisiones. Después del desgaste frente a Vélez y con el trascendental cruce internacional en el horizonte, Arruabarrena eligió priorizar la recuperación de sus principales figuras.