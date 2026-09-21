Que es una cláusula gatillo: Tigres le puso una a River por Correa

Muchas veces, las operaciones del mercado de pases se terminan de conocer con el paso del tiempo y esto es producto de que los equipos no siempre brindan la información de manera completa al momento de contratar. El paso de los días expuso que Tigres de México le colocó una cláusula gatillo a River por Ángel Correa que se activará en un momento determinado, dando lugar a que el precio de la compra de su pase se incremente aún más.

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Hace unos días, se llevó a cabo una reunión de Comisión Directiva en la que los socios del Millonario tuvieron acceso a los valores finales de cada una de las operaciones que se realizaron en el mercado de pases. Allí quedó expresado que el pase de Santos Borré demandó una inversión de 4 millones de dólares o que Germán Pezzella fue el único de los jugadores "colgados" que recibió una indemnización para marcharse.

Por otro lado, se terminó de informar que la contratación de Ángel Correa demandó unos 15 millones de dólares para sacarlo de Tigres de México. Aunque River tuvo que aceptar la colocación de una cláusula gatillo de 1,5 millones más. Esto se encontrará activo siempre y cuando el club se quede con la Copa Libertadores de 2027. Algo similar sucedió con San Pablo cuando fue la compra de Lucas Pratto, que la victoria frente a Boca destrabó de manera obligatoria el giro de un millón de la divisa mencionada.

Sin embargo, si se mira la tabla de clasificación a las copas internacionales, es posible determinar que River de momento se encuentra en zona de Copa Sudamericana y todavía le falta para acceder a la máxima competencia internacional de la CONMEBOL. Otro camino que le queda es consagrarse campeón del Torneo Clausura, pero son pocos los hinchas que se muestran optimistas de que esto suceda en las próximas semanas.

Y mucho más cuando un equipo depende de Aldosivi para meterse entre los ocho mejores después de lo que fue la derrota frente a Huracán del pasado sábado. La sensación que queda es que Tigres de México solo cobrará los 15 millones de dólares por la totalidad de la ficha y que no habrá beneficio extra por la cláusula gatillo que hicieron colocar en el contrato de Ángel Correa.

Cifras oficiales de los refuerzos de River