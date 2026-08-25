El exfutbolista y panelista Oscar Ruggeri analizó los malos partidos de River y el rendimiento del equipo que dirige Eduardo Chacho Coudet en una nueva emisión de F90, ciclo emitido por la pantalla de ESPN. Durante el debate, el exdefensor puso el foco en el compromiso que deben asumir los futbolistas en el terreno de juego.

Con un discurso directo, Ruggeri señaló que las respuestas a los momentos difíciles no siempre dependen de las instrucciones tácticas o del entrenador de turno. Para el panelista, la autocrítica y la madurez dentro del vestuario resultan indispensables para revertir cualquier bajón futbolístico en la competencia.

El pedido de Ruggeri para que el plantel hable sin el técnico

En su intervención, el exfutbolista exigió que los jugadores organicen una reunión a solas, dejando de lado incluso las rutinas de trabajo físico si fuera necesario. "Se tienen que juntar los jugadores, solitos, sin el técnico, sin nadie, y si no entrenan no importa, es más importante la charla y mirarse a la cara y mirarse quiénes son", sostuvo Oscar Ruggeri ante sus compañeros de mesa.

El panelista enfatizó que el plantel cuenta con figuras de peso que deben liderar este proceso de autocrítica colectiva. "Son un montón de buenos jugadores y caudillos", afirmó en el piso de ESPN, y de inmediato agregó sobre la necesidad de sincerarse: "Y decirse las cosas en la cara, loco, porque hay que hacerse responsables".

La responsabilidad de los futbolistas frente a las indicaciones tácticas

Ruggeri también rechazó la idea de responsabilizar a los directores técnicos por fallas básicas de ejecución dentro de los encuentros. Para graficar su argumento, utilizó una situación de juego habitual: "Los jugadores no podemos estar echándole... Hizo mal el lateral. ¡Eh, Coudet! ¿Qué qué hizo Coudet en el lateral? ¡Dale! Nosotros en la cancha hay cosas que decidimos".

En esa misma sintonía, detalló cómo se complementa la orden que imparte el cuerpo técnico con la resolución individual que cada protagonista debe brindar en tiempo real. "Más allá de que Coudet me diga a mí algo y me ubique y me diga: 'Cuando estamos atacando, quiero que estés en la mitad de la cancha'. Perfecto, saldremos a la mitad de la cancha y nos arreglaremos para marcar mano a mano, pero después decidís vos en la cancha", explicó.

De este modo, el debate televisivo concluyó con la coincidencia del resto del panel respecto al peso que tienen las decisiones personales de los futbolistas durante el desarrollo de cada compromiso deportivo.