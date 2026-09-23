Recopa de Campeones: qué necesitan River y Boca para jugarla

Después de que se llevara a cabo una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, con la presencia de Claudio Tapia, se oficializó la creación de un nuevo certamen para la Liga Profesional, que comenzará a disputarse en la temporada 2027: la Recopa de Campeones. Se trata de un certamen que despierta muchas dudas sobre cómo harán los equipos, ya sea River y Boca, para ingresar a este nuevo certamen.

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"Se proyecta la creación de un nuevo título oficial en formato de triangular entre los campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional", expresa el documento emitido por el organismo que se encarga de regular la actividad oficial de la máxima categoría del fútbol argentino. Lo expuesto muestra que se trata de un certamen destinado a reunir a los máximos tres campeones que puede llegar a tener una temporada del fútbol argentino.

Pero hay una serie de detalles en caso de que haya campeones que se repitan. Por ejemplo: si el ganador de la Copa Argentina es el mismo de la Supercopa Argentina, la plaza en la Recopa de Campeones va a ser ocupada por el subcampeón de la Supercopa Argentina. Y si el conquistador de la Supercopa Internacional es alguno de los equipos anteriores, la plaza quedará en manos del subcampeón de la Supercopa Internacional. Lo mismo sucederá con las plazas mencionadas, ya que se recurrirá al subcampeón de la Copa Argentina.

En lo que respecta al modelo de juego, se informó que la primera fecha será entre el campeón de la Supercopa Argentina vs. el campeón de la Supercopa Internacional. Mientras que el campeón de la Copa Argentina ingresará en la segunda jornada contra el perdedor del primer partido. La definición se dará de acuerdo con el que mayor cantidad de puntos obtenga. Por otro lado, se aseguró que ninguno de los partidos terminará en empate porque habrá penales en caso de que persista la igualdad en el marcador.

Los ocho títulos oficiales de la Primera División

Si se toma en consideración la aprobación de la Recopa de Campeones, un equipo como River tendrá la chance de quedarse hasta con ocho títulos en una sola temporada. Algo totalmente impensado en el fútbol argentino hace 10 años. Esto es producto de la gran cantidad de definiciones a un partido que existe, además de la conquista de los campeonatos Apertura y Clausura que se sumaron en el último tiempo.