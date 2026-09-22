El exfutbolista y panelista de ESPN, Diego Latorre realizó un profundo análisis táctico y psicológico sobre la actualidad futbolística de River Plate. Ante la sorprendida mirada de Sebastián "El Pollo" Vignolo, el comentarista fue abiertamente crítico pr la realidad del equipo que hoy comanda Leonardo Ponzio y que viene de caer ante Huracán en el Estadio Monumental.

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Para Latorre, la localía representa una exigencia particular que el equipo actualmente no logra administrar. El exdelantero remarcó que las falencias colectivas quedan a la vista cuando el elenco no muestra la solidez necesaria para dominar los partidos de principio a fin frente a su público.

"Yo creo que siempre de local tenés un compromiso extra y ese compromiso que vos tenés con tu público, con el escenario, lo tenés que saber sobrellevar. Tenés que ser un equipo que hoy River no es, mucho más seguro, mucho más solvente", explicó Diego Latorre en el debate.

En ese mismo sentido, profundizó sobre el factor anímico que ejercía la camiseta de la banda roja en épocas anteriores sobre los adversarios que visitaban el Monumental: "De local se exponen mucho más los defectos y encima creo que ya también ese pánico escénico que podía tener algún rival... porque cuando vos transmitís una sensación de seguridad y de superioridad, también estás, sin quererlo, como consecuencia, intimidando al rival".

Latorre comparó la situación con experiencias de otros tiempos en el fútbol argentino y fue tajante sobre el cambio de percepción: "Esa sensación que transmite un equipo poderoso con grandes jugadores, de grandes partidos, también impacta en el adversario y no está impactando como antes. Y es un equipo vulnerable River".

Los desajustes tácticos y las fallas en defensa

Al momento de argumentar las razones de este diagnóstico, Latorre enumeró distintos factores que atentan contra la regularidad del equipo en el plano defensivo. Según su visión, los desaciertos aparecen en diferentes líneas y momentos de los encuentros.

"Es un equipo vulnerable River por diferentes razones: a veces porque el arquero no responde en el momento que tiene que responder, otras veces porque un central juega mal, el otro día salieron a un costado y dejaron un hueco, mañana puede ser porque ataca mal, se confunden y lo agarran de contraataque. Lo concreto es que son cuestiones a repensar, a revisar", detalló el panelista de ESPN.

Para ejemplificar su postura, recordó lo ocurrido en el reciente compromiso frente a Banfield, donde el equipo sufrió en el marcador a pesar de haber tenido pasajes de buen juego ofensivo. En ese duelo, el rival anotó dos tantos, estuvo cerca de convertir un tercero invalidado por posición adelantada y generó zozobra en el cierre con el ingreso del delantero Sepúlveda.