Otro jugador de Boca para la Selección Argentina: Scaloni sigue de cerca a una revelación xeneize

El entrenador argentino comenzó a pensar en la renovación de nombres y uno de los elegidos se encuentra en Boca

Después de lo que fue el subcampeonato en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, Lionel Scaloni se encuentra en un proceso de reconversión de la Selección Argentina y es por ello que necesita sumar nuevos nombres para mantener el nivel de competencia dentro del plantel, pero también en el campo de juego. Es ahí donde aparece un jugador de Boca que está comenzando a ganar ciertas miradas debido a las actuaciones que viene desarrollando.

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"Lautaro Blanco está siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Argentina en base a su buen rendimiento en Boca", expresaron desde DSports Radio. No es ninguna casualidad que un jugador en la posición de lateral izquierdo comience a ser mirado de cerca por el cuerpo técnico de la Selección.

Hay que recordar que Nicolás Tagliafico no llegará al próximo Mundial por su edad, mientras que Marcos Acuña quedó totalmente relegado de las convocatorias, al menos por lo visto en el último tiempo. Es por ello que el rosarino de 27 años es una buena alternativa en caso de que comience a mantener su nivel en los próximos partidos de Boca dentro del calendario.

Hay que recordar que se sumó al conjunto Xeneize en la temporada 2024, después de un breve paso de dos temporadas por el Elche de España, que lo había sacado de Rosario Central por medio de una compra que rondó una cifra cercana a los 2 millones de dólares.

Lo quieren de la Premier League: Boca blindó a Aranda

De acuerdo con lo que se menciona en medios de Europa y algunos insiders del mercado de pases, el Arsenal y el Chelsea se encuentran interesados en quedarse con la ficha de Tomás Aranda. Lo particular es que se trata de una de las apariciones de Boca en el semestre que podría llegar a durar menos de una temporada en el primer equipo. Es por ello que se activó un proceso de blindaje con el fin de asegurar por un tiempo su estadía dentro del primer equipo.

La cláusula de rescisión se encuentra dividida en dos partes. La primera es de 20 millones de dólares y aplica para el momento regular del mercado de pases. Es decir, mientras el libro de transferencias argentino se encuentre abierto, el jugador contará con dicho valor, que debe ser abonado en un pago y sin las retenciones que aparecen en este tipo de operaciones.

Mientras que la segunda cláusula de rescisión está pensada para que los equipos interesados en Tomás Aranda piensen dos veces antes de moverse con el mercado de pases del fútbol argentino cerrado, debido a que el valor de la cifra se incrementa. En este caso, la ficha pasa a un costo de 25 millones de dólares. Una manera que tienen los equipos argentinos para blindar a sus joyas y así poder disfrutarlas un poco más de tiempo.