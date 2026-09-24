El posible once titular de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

Lionel Scaloni ya piensa en la primera formación de la Selección Argentina post Mundial 2026, de cara al primero de los tres amistosos que el equipo jugará en el país en esta fecha FIFA. El próximo miércoles 30 de septiembre, la 'Albiceleste' recibirá a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba) y el entrenador paró en la última práctica un once titular con varias caras nuevas, indicio del famoso "recambio" que se producirá en el equipo tras el subcampeonato obtenido en el certamen disputado México, Estados Unidos y Canadá.

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Con la ausencia de Lionel Messi como la principal novedad, el DT eligió a Julián Álvarez y Lautaro Martínez como la dupla para conformar el frente de ataque. Agustín Giay fue el elegido para ocupar el lateral derecho, mientras que Franco Mastantuono y Nicolás Paz, dos de las jóvenes promesas con las que cuenta el combinado nacional, fueron parte del mediocampo.

Lionel Scaloni prueba su primer once titular post Mundial 2026: cómo es la posible formación ante Bolivia

Emiliano Martínez fue quien se paró bajo los tres palos, acompañado por Cristian Romero y Lisandro Martínez como defensores centrales, ambos de gran nivel en el Mundial; el futbolista de Palmeiras con pasado en San Lorenzo fue por el sector derecho y Facundo Medina por el izquierdo debido a la ausencia de Nicolás Tagliafico. Al equipo lo completaron Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister.

De esta manera, una de las posibles formaciones para enfrentar a Bolivia en Córdoba es la siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Franco Mastantuono se perfila como uno de los posibles titulares para el primer amistoso de la 'Albiceleste' ante Bolivia.

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país

Argentina vs. Bolivia – Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba - miércoles 30 de septiembre con horario a definir.

– Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba - miércoles 30 de septiembre con horario a definir. Argentina vs. Burkina Faso – Estadio Monumental - sábado 3 de octubre con horario a definir.

– Estadio Monumental - sábado 3 de octubre con horario a definir. Argentina vs. Benín – Estadio Monumental - martes 6 de octubre con horario a definir.

Scaloni sobre la presencia de Messi en los amistosos, la derrota en la final del Mundial y la renovación del plantel

Un jugador así merece eso. Yo particularmente puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él. Como hoy no sé si más adelante estaría hicimos fuerza para que pueda estar en este partido. Sabíamos todo lo que estaba pasando y aún así puso las ganas y el esfuerzo de poder venir para despedirse con su gente que tanto lo quiere. Creo que si hay que hacerle un homenaje tiene que ser en este momento, que sienta el cariño de todos.

El golpe de no haber ganado fue fuerte porque estábamos en la puerta de conseguir un título mundial. El lugar donde estoy es el soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí hay que sentarse, hablar con el presidente y todo lo que salga no es verdad. Por ahora está todo como antes, trabajamos para estos partidos y para que los chicos puedan jugar.

Sabemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio. Porque la mayoría va a seguir estando, son gente joven y lo que hicimos es pensado como en 2018. Trabajamos para la selección y es algo que tenemos que hacer que puede dar sus frutos, que los chicos se puedan quedar.