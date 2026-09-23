Chau Selección Argentina: Lionel Scaloni desafectó a dos jugadores a último momento

La Selección Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en el marco de tres cruces amistosos en nuestro país, pero Lionel Scaloni no contará con dos campeones del mundo en Qatar 2022 que integraban la lista. Tanto Juan Foyth como Thiago Almada quedaron descartados para estos encuentros debido a sus respectivas lesiones.

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Igualmente, ambos están invitados a presenciar el retiro de Lionel Messi de la "Albiceleste" en el tercer compromiso en el Estadio Monumental.

Por qué Scaloni desafectó a Foyth y a Thiago Almada de la Selección Argentina

El defensor del Villarreal de España tiene una molestia muscular que arrastra desde finales del mes de agosto, por lo que el DT tomó la decisión de que no integre la nómina final para los partidos. De hecho, el futbolista con pasado en Estudiantes de La Plata ni siquiera viajó a nuestro país para sumarse al resto de sus compañeros. De esta manera, se perderá los compromisos en cancha, pero igualmente podrá estar junto a los demás campeones del mundo.

Por su parte, Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo en el cruce entre River y Huracán en el Monumental, por lo que Scaloni lo desafectó. Además, encendió las alarmas en el "Millonario" porque dentro de dos semanas jugarán ante Sarmiento de Junín -a confirmar- y podría perderse dicho duelo. Su recuperación podría extenderse por más de 15 días, por lo que también puede significar una baja importante en el plantel de Leonardo Ponzio en un cotejo clave para volver al triunfo en el Torneo Clausura.

Juan Foyth y Thiago Almada son bajas en la Selección Argentina

La lista de convocados completa de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) y Tobías Andrada (River Plate).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca), Ezequiel (Bayer Leverkusen) y Tobías (River Plate). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

(Roma), (Atlético de Madrid), (Juventus), (Benfica), (Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Internazionale), (Inter Miami) y Leonel (Boca Juniors). Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) quedaron desafectados por Lionel Scaloni de la Selección Argentina para los amistosos internacionales por sus respectivas lesiones.

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país

Argentina vs. Bolivia – Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba - miércoles 30 de septiembre con horario a definir.

– Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba - miércoles 30 de septiembre con horario a definir. Argentina vs. Burkina Faso – Estadio Monumental - sábado 3 de octubre con horario a definir.

– Estadio Monumental - sábado 3 de octubre con horario a definir. Argentina vs. Benín – Estadio Monumental - martes 6 de octubre con horario a definir.

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