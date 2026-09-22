Cuánto pagó River por Thiago Almada: los números oficiales

River concretó una de las incorporaciones más importantes de su historia con la llegada de Thiago Almada. El mediocampista ofensivo, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, regresó al fútbol argentino después de varias temporadas en el exterior y se convirtió en una de las grandes apuestas del club de Núñez.

{{{htmlAmp}}}

La negociación con Atlético de Madrid tuvo diferentes instancias antes de llegar al acuerdo definitivo. Finalmente, River consiguió quedarse con la totalidad de los derechos del futbolista, en una operación que significó una inversión récord para la institución y que convirtió a Almada en uno de los nombres centrales del nuevo proyecto deportivo.

Cuánto pagó River por Thiago Almada

El monto oficial de la transferencia fue de 20 millones de euros brutos por el 100% del pase de Thiago Almada. La cifra fue informada por River luego de la reunión de Comisión Directiva en la que quedaron establecidos los montos abonados por los refuerzos incorporados durante el mercado de pases. De esta manera, Almada se convirtió en el jugador más caro de la historia del club.

La operación se concretó con Atlético de Madrid, club al que Almada había llegado después de su paso por Botafogo. El equipo español había adquirido al argentino en 2025 y, tras una temporada en Madrid, acordó su salida rumbo a River. En su único curso como futbolista del Atlético disputó 40 partidos, convirtió cuatro goles y dio dos asistencias.

La carrera de Thiago Almada

Almada nació el 26 de abril de 2001 en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, y realizó las divisiones inferiores en Vélez. Debutó en Primera en 2018 y rápidamente se convirtió en una de las apariciones jóvenes más destacadas del fútbol argentino. Permaneció en el club de Liniers hasta 2022, cuando fue transferido a Atlanta United de la MLS.

Almada junto a Correa.

En Estados Unidos continuó su crecimiento y fue reconocido como la contratación del año de la MLS en 2022. Dos años después pasó a Botafogo, donde tuvo uno de los períodos más importantes de su carrera: integró el equipo que conquistó la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño en 2024.

En 2025 también tuvo un breve paso por Olympique de Lyon antes de incorporarse al Atlético de Madrid. En paralelo, construyó su recorrido con la Selección Argentina. Debutó en 2022 y formó parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar, torneo en el que disputó algunos minutos ante Polonia. También participó de los Juegos Olímpicos de París 2024 y del Mundial 2026, donde Argentina alcanzó el segundo puesto.