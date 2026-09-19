De Boca, River y Estudiantes: los convocados por Scaloni del fútbol local a la Selección Argentina

La Selección Argentina afrontará tres amistosos en las próximas semanas y Lionel Scaloni, además de convocar a futbolistas que se desempeñan en el exterior, citó también a otros jugadores del ámbito local. En total fueron seis los elegidos por el DT campeón de todo con la "Albiceleste" que juegan en River Plate, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. Algunos de ellos ya ganaron títulos, otros recientemente debutaron y algunos pueden sumar sus primeros minutos.

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Los seis convocados del fútbol local para los amistosos de la Selección Argentina

Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022, regresa al combinado nacional para esta convocatoria y lo hará junto a Nicolás Otamendi, quien sólo disputará el encuentro ante Benín el 6 de octubre en el Estadio Monumental. Completan la lista del "Millonario" el arquero Santiago Beltrán -fue incluido para los amistosos previos a la Copa del Mundo 2026 y ya sumó minutos-, además de Tobías Andrada, que pasó por la Sub 20 pero tendrá su primera citación en la Mayor.

Por otro lado, aparece Tomás Palacios, defensor del Inter Miami que está a préstamo en Estudiantes de La Plata y Lionel Scaloni convocó para los encuentros ante Zambia y Mauritania pero no ingresó. Leonel Flores también está convocado por su gran nivel en Boca, lo cual no pudo suceder con Tomás Aranda por su grave lesión. Desde la AFA confirmaron que estos dos últimos disponibles mencionados entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes. Tras ello, volverán a sumarse a los entrenamientos del plantel "Albiceleste".

En el caso del joven del "Pincha", tendrá que jugar por Copa Argentina contra Platense en cuartos de final -al igual que Flores en el "Xeneize" vs. Racing- como también la Supercopa Internacional contra Rosario Central. Los compromisos se llevarán a cabo en la fecha FIFA.

Santiago Beltrán fue convocado a la Selección Argentina

Los tres agregados del exterior a la lista de la Selección Argentina

Además de los seis mencionados, Scaloni también citó a tres futbolistas que estarán para los tres amistosos. Ellos son Santiago Simón (Toluca), Ezequiel "Equi" Fernández (Bayer Leverkusen) y Valentín Gómez (Betis). Además, aclararon que tanto Lionel Messi como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso -al igual que Otamendi- jugarán sólo el último compromiso del 6 de octubre.

La lista de convocados completa de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Villarreal), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Tobías Andrada (River Plate) y Thiago Almada (River Plate).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Tobías Andrada (River Plate) y Thiago Almada (River Plate). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país