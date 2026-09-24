Cuándo juega Argentina vs. Benín el amistoso de fecha FIFA: fecha y hora confirmada

Argentina cerrará una particular fecha FIFA con un partido que tendrá un significado especial para el fútbol argentino. Luego de los amistosos frente a Bolivia y Burkina Faso, la Selección volverá a presentarse ante su público en Buenos Aires para enfrentar a Benín, en una jornada que tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi.

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El encuentro será, además, el último compromiso de una serie de tres amistosos programados después del Mundial 2026. Mientras los dos primeros partidos estarán condicionados por una sanción de la FIFA que obliga a reducir el aforo, el duelo ante Benín se disputará con el estadio a plena capacidad, que servirá para poder despedir a lo grande al ídolo nacional.

Cuándo juega Argentina vs. Benín

Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre de 2026, en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. Será el tercer partido de la Albiceleste durante esta ventana internacional, después de los encuentros contra Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental.

La particularidad del encuentro estará en que se jugará con capacidad completa, a diferencia de los dos amistosos anteriores. La FIFA había dispuesto que los próximos dos partidos de Argentina como local se disputaran con un aforo limitado al 50% como consecuencia de sanciones acumuladas durante el Mundial 2026. Por eso, los compromisos ante Bolivia y Burkina Faso tendrán restricciones de público, mientras que la despedida de Messi frente a Benín no estará alcanzada por esa medida.

Cómo anunció Tapia la despedida de Messi

La confirmación de que Messi tendría una despedida en Argentina estuvo a cargo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. El dirigente publicó un video en sus redes sociales el 15 de septiembre, en el que explicó que la decisión había sido tomada luego de una conversación con Lionel Scaloni y que el propio Messi había aceptado la invitación.

El equipo albiceleste vuelve a jugar en el país.

Tapia también anunció que serían invitados los campeones del mundo de Qatar 2022 junto con sus familias para acompañar al capitán en la jornada. El titular de la AFA definió la ocasión como “el último tango del mejor jugador del mundo”. La AFA informó posteriormente que Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se sumarían únicamente para el último amistoso. A ellos se agregó Nicolás Otamendi para el partido del 6 de octubre.

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