Entradas para los amistosos de la Selección Argentina por DeporTick y la despedida de Messi

La Selección Argentina se prepara para una nueva fecha FIFA con tres amistosos en el país. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en una serie que tendrá un componente especial: el último encuentro será el escenario de la despedida de Lionel Messi.

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La venta de entradas se realiza a través de DeporTick, la plataforma oficial utilizada para comercializar los tickets de los partidos de la Selección. La AFA publicó los precios correspondientes a cada encuentro y estableció fechas diferentes para el inicio de la venta según el estadio.

Cuándo se venden las entradas para la Selección Argentina

El primer partido de la serie será Argentina-Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Las entradas para este encuentro comenzaron a venderse el lunes 21 de septiembre desde las 14, exclusivamente a través de DeporTick.

Los otros dos partidos se disputarán en el estadio Monumental. Argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, mientras que el martes 6 de octubre jugará ante Benín, en el encuentro que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi.

Para ambos partidos en River, la venta general comenzó el martes 22 de septiembre desde las 18, también únicamente por DeporTick. Es necesario estar registrado en la plataforma y cada usuario puede adquirir hasta cuatro entradas generales.

Cuánto salen las entradas para la despedida de Messi

Los precios establecidos por AFA para Argentina-Benín, el último partido de Messi con la Selección, son los siguientes:

Popular: $90.000.

$90.000. Menor a popular (3 a 10 años): $29.000.

$29.000. Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La AFA aclaró que los menores de entre 3 y 10 años abonan la platea completa correspondiente a la ubicación elegida. En el caso de las personas con discapacidad, deberán gestionar su ingreso durante la venta general a través de DeporTick y realizar el retiro anticipado de la entrada.

Lionel Messi y Lionel Scaloni.

El esquema de precios es el mismo establecido para el encuentro ante Burkina Faso, que también se jugará en el Monumental. Para el partido frente a Bolivia, en cambio, las localidades tienen otros valores debido a las distintas ubicaciones disponibles en el Kempes.

Cómo comprar las entradas por DeporTick

Para adquirir los tickets, hay que ingresar a DeporTick, registrarse o iniciar sesión y buscar el evento correspondiente. La plataforma es el canal oficial para la venta de entradas de la Selección Argentina.

El procedimiento indicado es:

Ingresar a DeporTick. Seleccionar “Iniciar/Registrarse”. Completar los datos solicitados. Una vez dentro de la cuenta, buscar el partido de la Selección Argentina. Elegir la ubicación disponible y completar la compra.

La AFA ya había advertido en anteriores partidos que DeporTick es el único canal oficial de venta para los encuentros de la Selección, por lo que comprar tickets por fuera de la plataforma implica exponerse a entradas apócrifas.

Más allá de los amistosos, el encuentro ante Benín tendrá un significado particular para el fútbol argentino. La AFA confirmó que Messi participará del último amistoso del 6 de octubre, junto con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

La despedida llega después de una etapa histórica para el capitán argentino. Messi comunicó su decisión de retirarse de la Selección tras la final del Mundial 2026 y explicó que sentía que era el momento de cerrar una etapa después de dos décadas con la camiseta albiceleste.

Así, el partido frente a Benín en el Monumental será una de las últimas oportunidades para verlo con la camiseta argentina y convertirá la venta de entradas en uno de los grandes focos de atención de esta fecha FIFA.