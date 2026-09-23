Miércoles 23 de Septiembre del 2026 Mie 23 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1560
Dólar CCL $1603
Euro $1725.59
Riesgo País 557
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Boca Juniors

A rotar los nombres: la apretada agenda de Boca entre septiembre y octubre

El Xeneize es uno de los dos equipos argentinos que se encuentra en plena competencia en tres frentes, pero esto pareciera ser un verdadero problema más que un beneficio.

23 de septiembre, 2026 | 14.30
Boca, Copa Sudamericana, Copa Argentina, Torneo Clausura

La situación deportiva de Boca Juniors es una que expone que se encuentra más que vigente en la triple competencia, que se compone del Torneo Clausura 2026, Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Esto habla del gran momento que atraviesa el equipo que se encuentra en manos de Rodolfo Arruabarrena, pero también expone un problema que debe resolver de gran manera para evitar que los jugadores se le vayan lesionando y perder fuerza dentro del campo de juego al haber una racha larga de partidos en menos de dos meses.

Lo primero a señalar es que el Xeneize continuará dentro de la copa nacional y el próximo domingo 27 de septiembre tendrá que medir fuerzas con Racing. El duelo dispone de grandes chances de que se dispute en la localidad de Rosario, Santa Fe. Un clásico que obliga a tener lo mejor de lo mejor dentro de la formación titular, debido a que es un duelo de eliminación directa, además de una hipotética clasificación a la semifinal.

Por otro lado, se debe considerar que la fecha 11 del Torneo Clausura se disputará en medio de la Fecha FIFA, a pesar de que hay actividad de la Selección Argentina. Esto permite entender que Boca será local frente a Unión el 4 de octubre y el 11 viajará a la provincia de Córdoba para medirse con Instituto de Córdoba. En el medio hay un detalle que no es para nada menor porque se encuentran los duelos internacionales.

La CONMEBOL decidió que el partido de ida frente a Vasco da Gama se encuentre programado para el 13 de octubre, mientras que la vuelta en Brasil se va a disputar el 20. Ambos cotejos arrancarán a las 21:30. En el medio, el Xeneize se encuentra obligado a disputar un partido de la liga local porque va a recibir en su hogar a Talleres de Córdoba.

MÁS INFO

La racha de partidos se completa con Independiente en Avellaneda, en lo que será un importante duelo sobre la recta final de la fase de grupos del Torneo Clausura, y el primero de noviembre se encuentra pactado el partido más importante de todos, que es el Superclásico frente a River en el campo de juego de la Bombonera.

Lo expuesto muestra que Rodolfo Arruabarrena, como también su cuerpo técnico, tendrán que saber administrar de gran manera las cargas entre los partidos porque cualquier paso en falso podría dar lugar a una cadena de lesionados. Lo llamativo es que hay muchos partidos que se van a jugar con una diferencia máxima de cinco días. Lo que permite pensar que debe haber un esquema especial de trabajo con el fin de asegurar el rendimiento, pero también la plenitud física de los jugadores que forman parte del once titular, como la de aquellos que suelen ir al banco de suplentes.

El fixture de Boca

Fecha Condición Rival
27/09 Visitante (V) Racing
04/10 Local (L) Unión
11/10 Visitante (V) Instituto
13/10 Local (L) Vasco Da Gama
18/10 Local (L) Talleres
20/10 Visitante (V) Vasco Da Gama
25/10 Visitante (V) Independiente
01/11 Local (L) River
  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas