A rotar los nombres: la apretada agenda de Boca entre septiembre y octubre

La situación deportiva de Boca Juniors es una que expone que se encuentra más que vigente en la triple competencia, que se compone del Torneo Clausura 2026, Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Esto habla del gran momento que atraviesa el equipo que se encuentra en manos de Rodolfo Arruabarrena, pero también expone un problema que debe resolver de gran manera para evitar que los jugadores se le vayan lesionando y perder fuerza dentro del campo de juego al haber una racha larga de partidos en menos de dos meses.

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Lo primero a señalar es que el Xeneize continuará dentro de la copa nacional y el próximo domingo 27 de septiembre tendrá que medir fuerzas con Racing. El duelo dispone de grandes chances de que se dispute en la localidad de Rosario, Santa Fe. Un clásico que obliga a tener lo mejor de lo mejor dentro de la formación titular, debido a que es un duelo de eliminación directa, además de una hipotética clasificación a la semifinal.

Por otro lado, se debe considerar que la fecha 11 del Torneo Clausura se disputará en medio de la Fecha FIFA, a pesar de que hay actividad de la Selección Argentina. Esto permite entender que Boca será local frente a Unión el 4 de octubre y el 11 viajará a la provincia de Córdoba para medirse con Instituto de Córdoba. En el medio hay un detalle que no es para nada menor porque se encuentran los duelos internacionales.

La CONMEBOL decidió que el partido de ida frente a Vasco da Gama se encuentre programado para el 13 de octubre, mientras que la vuelta en Brasil se va a disputar el 20. Ambos cotejos arrancarán a las 21:30. En el medio, el Xeneize se encuentra obligado a disputar un partido de la liga local porque va a recibir en su hogar a Talleres de Córdoba.

La racha de partidos se completa con Independiente en Avellaneda, en lo que será un importante duelo sobre la recta final de la fase de grupos del Torneo Clausura, y el primero de noviembre se encuentra pactado el partido más importante de todos, que es el Superclásico frente a River en el campo de juego de la Bombonera.

Lo expuesto muestra que Rodolfo Arruabarrena, como también su cuerpo técnico, tendrán que saber administrar de gran manera las cargas entre los partidos porque cualquier paso en falso podría dar lugar a una cadena de lesionados. Lo llamativo es que hay muchos partidos que se van a jugar con una diferencia máxima de cinco días. Lo que permite pensar que debe haber un esquema especial de trabajo con el fin de asegurar el rendimiento, pero también la plenitud física de los jugadores que forman parte del once titular, como la de aquellos que suelen ir al banco de suplentes.

El fixture de Boca