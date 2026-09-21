Confirmadas las fechas de Boca vs. Vasco da Gama por Copa Sudamericana: días, horarios y cómo ver en vivo

La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) confirmó las fechas de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Vasco da Gama de Brasil. El partido de ida será en La Bombonera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Argentina, mientras que la vuelta se llevará a cabo en Río de Janeiro, en un estadio a definir todavía. El encuentro inicial tendrá lugar el martes 13 de octubre a las 21.30, en tanto que la revancha será el martes 20 del mismo mes también a las 21.30.

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El estadio São Januário, la cancha habitual del conjunto carioca, no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores establecido por el reglamento de la Conmebol. Por lo tanto, las alternativas para jugarlo en Río son dos por estas horas. Por un lado se encuentra el emblemático Maracaná, con una capacidad impactante de casi 79.000 personas, donde hacen de local Flamengo y Fluminense. El otro escenario disponible es el Olímpico Nilton Santos de Botafogo, con aforo para unos 47.000 hinchas.

Todo indica que Boca tendrá 2.500 entradas disponibles para ir a Brasil, las mismas que Vasco da Gama tendrá cuando disputen la ida en Buenos Aires para estas semifinales de la Copa Sudamericana. El cuadro de La Ribera anhela la tercera consagración consecutiva de un equipo argentino en este certamen continental, ya que en la edición de 2024 lo ganó Racing y en 2025 fue Lanús. La gran final será el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, en un horario a definir aún por las altas temperaturas que se esperan allí para dicha jornada.

La otra semi la disputarán el Atlético Mineiro de Brasil de Eduardo Domínguez y Montevideo City Torque de Uruguay. En esa llave, la ida será el miércoles 14 de octubre desde las 19 en Belo Horizonte y la revancha, el miércoles 21 del mismo mes a la misma hora en la capital del país "charrúa".

La Conmebol confirmó cuándo se jugará la semifinal de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco.

Cuándo juegan Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

Ida: martes 13 de octubre desde las 21.30 en La Bombonera de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Vuelta: martes 20 de octubre desde las 21.30 en Río de Janeiro, Brasil, en un estadio a definir.

Cómo ver los partidos de Boca vs. Vasco da Gama en Argentina

El conductor y relator Sebastián "Pollo" Vignolo ya anunció que ambos encuentros irán por ESPN, tanto en la ida como en la vuelta. Todo indica que DSports dirá presente también en la televisión. En tanto, el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.