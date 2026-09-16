Vasco da Gama, rival de Boca: en descenso, sin Colidio gracias a River, sin su cancha y 4 argentinos

Boca Juniors enfrentará a Vasco Da Gama en la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, con un equipo brasileño que afronta un mal momento a nivel institucional y algunos problemas que complican aún más el panorama. Después del empate 1 a 1 en Brasil contra San Pablo, el "Xeneize" -que ganó 1 a 0 en La Bombonera- avanzó de fase y tendrá que definir otra vez de visitante, aunque no en el estadio donde el Club de Regatas hace de local habitualmente. El conjunto argentino enfrentará a un elenco por demás golpeado en lo que va del año, por un lugar en la final.

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En principio, Vasco está en zona de descenso del Brasileirao, con apenas 28 puntos en 26 fechas. Marcha 17° entre 20 cuadros, con cuatro descensos por campaña en el país vecino. No obstante, todavía le quedan doce jornadas por delante para ir por la permanencia. Aún así, deberán resolver varias cuestiones antes de jugar contra el conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. A su vez, no contarán con Facundo Colidio -flamante refuerzo- gracias a River Plate, pero sí con otros tres argentinos.

Vasco Da Gama, en zona de descenso y complicado antes de jugar con Boca por la Copa Sudamericana

La realidad encuentra al equipo del portugués Pedro Emanuel con siete victorias, siete empates y doce derrotas que lo posicionan en el puesto 17 de la tabla del Brasileirao siendo 20 -bajan los últimos cuatro-. Si bien todavía le quedan doce partidos más por delante, lo cierto es que todavía no encontraron el rumbo aún con los refuerzos que llegaron en el mercado de pases. Uno de ellos es Colidio, el delantero con pasado en el "Millonario" que ya debutó, fue protagonista pero no podrá estar por un error del propio club de Núñez.

Por qué no puede jugar Colidio por culpa de River contra Boca en la Sudamericana

El atacante que surgió precisamente en el "Xeneize" no estará disponible para Vasco da Gama porque la dirigencia de River nunca lo dio de baja de la lista de la Copa Sudamericana. El motivo que tuvo Stéfano Di Carlo y compañía fue simple: como podía ser rival en cuartos de final y lo vendió en el medio, no lo sacó de la nómina y quedó inscripto. De esta manera, no hay forma de que pueda jugar contra Boca, por lo que Pedro Emanuel perderá una pieza importante.

Facundo Colidio no podrá jugar contra Boca por culpa de River

Por qué Vasco da Gama no puede jugar en su cancha contra Boca

La Conmebol exige a cada club una capacidad mínima de 30.000 personas para las semifinales, lo cual no posee el club brasileño. Su estadio tiene un límite de 20.419, por lo que no llega a lo establecido y deberán jugar en otra cancha. Las primeras opciones son otros dos escenarios de Río de Janeiro, como el Maracaná o el Nilton Santos de Botafogo. Este duelo de vuelta tendrá lugar en la semana del 21 de octubre, mientras que la ida se jugará una semana antes en La Bombonera.

Quiénes son los cuatro argentinos que juegan en Vasco da Gama

Además de Colidio, el cuadro carioca cuenta con otros tres argentinos que hoy forman parte del plantel que comanda Pedro Emanuel. Sólo uno ya estaba en el club como es el caso de Claudio Spinelli, mientras que los otros tres llegaron a lo largo de este mercado de pases: Alan Lescano arribó recientemente desde Argentinos Juniors y sólo sumó 18 minutos en cancha, mientras que Santiago Sosa se sumó proveniente de Racing Club y se afianza de a poco en la mitad de la cancha.

Cuándo juegan Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Ida: martes 13 o miércoles 14 de octubre en La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. Horario a definir.

Vuelta: martes 20 o miércoles 21 de octubre en Río de Janeiro, Brasil, en un estadio a definir. Horario a definir.