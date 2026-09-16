Boca igualó ante San Pablo, sacó chapa de campeón y pasó a semifinales

En su visita a Brasil, Boca se quedó con un empate 1-1 que le dio la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Con gol de Lozano había arrancado arriba en elmarcador pero cuando promediaba el segundo tiempo fue Domingos Duarte quien igualó. Con este resultado, Boca alcanzó las semis del torneo.

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El partido se llevó a cabo en el Estadio Morumbí y contó el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González. Allí se vivió con polémica por un supuesto offside. Boca llegó a este encuentro luego del valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida que se disputó en “La Bombonera”, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.















Tras la igualdad en la primera parte, la presión, exigencia y murmullos del Morumbí hacia su equipo creaban una atmósfera algo hostil para San Pablo. Boca, en cambio, podía jugar con la tranquilidad de estar clasificándose por la mínima. En la previa al segundo tiempo, se vivieron algunos minutos tensos ya que San Pablo tardó mucho en salir del vestuario. Mientras Boca lo esperaba aproximadamente por cinco minutos, los locales terminaron saltando de nuevo a la cancha en un clima enrarecido.

Para la segunda mitad, el protagonista comenzó siendo San Pablo. El local tomó la iniciativa y mantuvo en su campo a un Boca que no reaccionaba. De todas maneras, el conjunto paulista no tuvo ocasiones claras de peligro para buscar el empate. No obstante, los comandados por Rodolfo Arruabarrena construyeron una buena jugada, que además contó con la floja respuesta defensiva del rival, para que Leonel Flores, con un sutil pase, habilitara a Lozano y este definiera con un fuerte remate de zurda que batió las manos del arquero Rafael.

Diez minutos más tarde, el cuadro tricolor conseguía responder e igualar el encuentro, para soñar con la remontada en la serie, pero el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, a instancias del VAR, anuló el gol por fuera de juego por lo que el resultado no sufrió modificaciones.

En los instantes finales de la partida, Artur fue el encargado de ejecutar un tiro libre que tuvo destino en la cabeza de Domingos Duarte para poner el 1-1 y complicar al cuadro “Xeneize” sobre el cierre, aunque no fue suficiente.