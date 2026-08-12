La cláusula que River le puso a Colidio y le impide jugar en la Sudamericana

El mercado de pases en el fútbol argentino está llegando a sus últimos movimientos y uno de ellos fue la salida de Facundo Colidio al Vasco da Gama de Brasil. Con el paso de las horas, se conoció que River tomó una decisión bastante particular: incluyó una cláusula que le impide al jugador sumar minutos en la actual Copa Sudamericana. Todo, en un contexto muy especial.

Después de varios mercados en los que sonó como posible salida, el delantero se marchó al fútbol brasileño dejando una cifra de 5 millones de dólares por el 50% de su ficha. Un número bastante aceptable para un atacante que costó menos de 10 millones al momento de ser fichado. De esta manera, también se le pone punto final al ciclo de un jugador que era muy resistido por los hinchas debido a su rendimiento.

Sin embargo, eso no es todo. Si se observan los nombres de los jugadores que forman parte de la lista de River para la Copa Sudamericana, es posible encontrar que Facundo Colidio todavía figura en la nómina que Marcelo Gallardo confeccionó cuando era entrenador al comienzo de la temporada. En aquel entonces, se trataba de un jugador clave para el armado del equipo.

Por otro lado, entre las modificaciones que realizó Eduardo Coudet se puede encontrar que Nicolás Otamendi fue anotado en lugar de Cristian Jaime, Ángel Correa por Juanfer Quintero, Rafael Santos Borré por Kendry Páez, Tobías Andrada por Alex Woiski y Thiago Almada por Agustín De la Cuesta. Esto se debe a que, para los octavos de final, solo estaban disponibles cinco cambios.

Mientras que, en la instancia de cuartos de final, es posible realizar la modificación de tres nombres. Justamente, esta instancia de la Copa Sudamericana podría llegar a cruzar a River con Vasco da Gama en caso de que ambos superen a sus respectivos adversarios. Por ende, se espera que el club no quite a Facundo Colidio de la lista de jugadores anotados para el certamen.

La carta de Colidio a los hinchas de River

"Queridos Riverplatenses, después de 3 años, llegó el momento de despedirme. Llegué siendo un chico con convencimiento y muchísima ilusión. Hoy me voy siendo un jugador diferente, pero sobre todo, sintiéndome un hincha más de este club enorme.Desde el primer día me hicieron sentir como en casa”, arrancó el delantero con una carta que subió a su cuenta de Instagram.

“Vivimos momentos buenos y no tan buenos, alegrías, títulos , golpes, triunfos y derrotas, pero siempre intenté dejar todo de mí cada vez que me tocó defender esta camiseta. Quiero agradecerles a mis compañeros, a todos los que trabajan en el club y especialmente a los hinchas, que generan un clima increíble partido a partido en el Monumental y hacen que jugar con esta camiseta sea algo único. Me llevo recuerdos, amigos y momentos que voy a guardar para siempre. Los quiero y los voy a extrañar. Hasta pronto, River”, cerró.

La última frase invita a pensar que Facundo Colidio sueña con pegar la vuelta y volver a colocarse la camiseta de la banda roja sobre su pecho. Una decisión que los hinchas por ahora rechazan, pero que tal vez cambien de opinión con el paso del tiempo.