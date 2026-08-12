River podrá llevar visitantes en el cláusula: Cuándo y ante qué rival

El Torneo Clausura expone un pésimo arranque para River en su historia porque arrastra cuatro derrotas de manera consecutiva y esto provoca que los hinchas pidan la renuncia del cuerpo técnico de Eduardo Coudet. Un panorama que podría llegar a profundizar en caso de que el equipo nuevamente sea derrotado de visitante, pero esta vez con el apoyo de los fanáticos en calidad de visitantes en el sur de la provincia de Buenos Aires.

A diferencia de lo que sucede en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires hay permisos para que cada tanto exista un partido con público visitante. En este caso se trata de un partido correspondiente a la fecha 7 y que tendrá al Millonario visitante a Banfield en el campo de juego del estadio Florencio Sola. Una oportunidad única que hace bastante que no se repite.

“Banfield vs. River podrá tener visitantes en la jornada número 7. Aprevide dio el OK y confirmó la presencia. En las próximas horas habrá más detalles sobre la tribuna a la que irán los hinchas y las entradas disponibles”, sentenció el periodista Matías Colombo. Muchos creen que la parcialidad del Millo se ubicará en la tribuna Osvaldo Fani, pero resta una confirmación.

Por otro lado, esto no asegura que haya una intención de que los visitantes regresen de manera definitiva en el fútbol argentino. Se trata de ensayos que se llevan a cabo con el fin de ir aumentando de manera gradual la cantidad de partidos con los dos públicos presentes. Algo que sucede de manera regular en la Copa Argentina, pero con la diferencia de que el escenario es uno neutral. O con las finales de los campeonatos y las definiciones de las supercopas nacionales que también se juegan en estadios provinciales con las dos parcialidades.

Corre riesgo de quedarse afuera de todo

Si se repasa el calendario deportivo de River, es posible apreciar que no cuenta con chances de ganar la Copa Argentina porque fue eliminado por Aldosivi. Un golpe que comenzó a generar ese sentimiento de fin de ciclo que los hinchas tanto mencionan en las redes sociales para con la figura de Eduardo Coudet. Por otro lado, la posición en la tabla del Torneo Clausura genera preocupación porque el equipo está último y quedando fuera de los octavos de final. Un hecho que puede llegar a ser considerado como histórico y un enorme papelón.

También es necesario sumar que el Millonario está fuera de la zona del acceso a las copas internacionales de cara a la temporada 2027. Ni la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana se encuentran aseguradas en su futuro. Algo que preocupa, pero que también impactará en el ingreso monetario de la institución, que luego se puede traducir en la no compra de grandes figuras, como acaba de pasar con Thiago Almada, que se adquirió en 20 millones de euros.