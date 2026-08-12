Fantino se abrió tras el fallecimiento de su madre: "No quedó nada..."

Alejandro Fantino atraviesa un doloroso momento tras la muerte de su madre, Chita. El periodista compartió la noticia en sus redes sociales, junto a una secuencia de fotos familiares y un extenso mensaje de despedida cargado de amor, respeto y agradecimiento.

"Toca agradecerte mamita... agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico sin que el miedo o la desesperanza embargara mi alma adolescente", comenzó diciendo el conductor, nacido en San Vicente y de 54 años.

Alejandro Fantino se conmovió tras la muerte de su madre.

El recuerdo de su infancia y su familia

En su despedida, Fantino recordó distintos momentos de su niñez y agradeció especialmente el vínculo que Chita construyó con sus hijos, Beltrán y Nahuel, y con su esposa, Coni Mosqueira. "Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste. Gracias por el amor con el que abrazaste a tus nietos que son mis hijos y parte de tu sangre", escribió el periodista, quien también dedicó unas palabras a la relación de su madre con su esposa: "Gracias por tus sentimientos para con mi familia armada con el amor de mi vida que es Conita".

Uno de los tramos más conmovedores del mensaje llegó cuando Fantino expresó la paz que le deja saber que no quedaron palabras pendientes con su madre. "Se va una mamá al cielo... pero queda 'la mamá' esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre. Te vamos a extrañar... pero ya sos parte del espíritu de la Virgen María que es la mamá de todos. Te amo fuerte y sabes que no quedó nada sin decirnos y eso nos hace vibrar con más amor que nunca", expresó el conductor.

El posteo de Alejandro Fantino tras la muerte de su madre.

El último pedido a su padre

Hacia el final de la despedida, Fantino recordó a su padre Jorge, fallecido en 2020, y le dejó un pedido especial. "Buen viaje... salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería. Y voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses, y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano", escribió. Y cerró: "Descansá en paz mamita linda, de nuevo gracias por todo, Chita".