Imputaron a Garro por presunto enriquecimiento ilícito

El exintendente de La Plata Julio Garro fue imputado junto a otros exfuncionarios municipales por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y eventual afectación ambiental de incidencia colectiva. La resolución fue adoptada por el fiscal Juan Menucci en una causa que investiga loteos ilegales para el desarrollo de viviendas en barrios cerrados.

La denuncia por la presunta estafa fue impulsada por el intendente Julio Alak mediante la secretaria de Justicia comunal Marina Mongiardino, que requirió investigar la omisión deliberada de controles necesarios para verificar el cumplimiento de requisitos legales y la facilitación de dichos desarrollos, que podría implicar la omisión de reiteradas objeciones por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, además de un avance de la urbanización sobre el cordón frutihortícola que podría implicar violación a las leyes ambientales.

La imputación por los loteos presuntamente ilegales no supone una declaración de culpabilidad, pero acelera la investigación por desobedecer -mediante resoluciones adoptadas durante la gestión local entre 2015 y 2023- una orden del gobierno de la provincia de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica vigente en perjuicio del erario público. Además de Garro, se investiga al exsecretario de Coordinación Oscar Negrelli; a la ex titular de Planeamiento Urbano María José Botta, y a la exdirectora general de Planeamiento Marcela Rogg.

Alak fue a la justicia, a raíz de que los damnificados amenazaron a ir contra el Estado municipal y contra los funcionarios. La causa inicial cayó en el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que no avanzó en el procedimiento. El municipio pidió apartar al funcionario del Ministerio Público. Luego el caso pasó a Menucci, que esta semana imputó a Garro..

Según la comuna, los loteos ilegales son aproximadamente 450 barrios con miles de lotes. Según Garro, los loteos que son objeto de investigación son nueve.. “Yo estoy dispuesto a que me investiguen. Espero justicia”, dijo el ex mandatario a La Nación.

Garro fue intendente de La Plata entre 2015 y 2023, como parte de la coalición que integró el PRO, Juntos por el Cambio. Con la llegada de La Libertad Avanza, el platense pasó a desempeñarse como subsecretario de Turismo, Deporte y Ambiente. Sin embargo, fue forzado a renunciar a mediados de 2024, luego de que sugiriera que Lionel Messi debía pedir disculpas por los cantos racistas que se difundieron del vestuario de la Selección Argentina tras la obtención de la Copa América.