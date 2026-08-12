El pádel cambió la forma de consumo de los fanáticos que quieren mejorar en el juego

Las tiendas deportivas en la Argentina están modificando su función tradicional. Los espacios físicos ya no operan únicamente como locales de exhibición y transacción comercial, sino que evolucionan hacia plataformas de asesoramiento técnico, experiencia de marca y construcción de comunidad.

Este cambio de paradigma responde a un nuevo perfil de consumidor. La decisión de compra ya no se define únicamente por el precio, la disponibilidad de stock o la ficha técnica del producto, sino por la necesidad de recibir orientación especializada que se adapte al nivel de práctica de cada usuario.

Orientación para distintos perfiles

El fenómeno es visible en disciplinas con crecimiento de practicantes, como el pádel, donde conviven desde principiantes hasta deportistas de alto rendimiento. En este segmento, la apertura de un espacio especializado en Alcorta Shopping refleja la tendencia de integrar catálogo, asesoramiento y pertenencia. "Una tienda deportiva ya no puede limitarse a exhibir productos. Tiene que ayudar a las personas a entender qué necesitan, acompañarlas en el proceso de elección y ofrecerles una experiencia que continúe más allá de la compra", señala Hernán Stambulsky, especialista en marketing deportivo y coordinador de Marketing y Comunicaciones de Bullpadel Argentina.

El nuevo rol del local físico

La evolución del sector modifica la función de los comercios presenciales. Aunque el comercio digital mantiene su peso, la tienda física se reconfigura como un punto de contacto para presentar novedades, desarrollar activaciones y realizar encuentros.

El crecimiento de clubes, torneos y comunidades en torno al deporte impulsa esta reestructuración comercial, donde el producto pasa a formar parte de un ecosistema más amplio de acompañamiento al deportist