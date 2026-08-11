Meta y TikTok verificarán contenido sobre cruces fronterizos en España tras el incidente mortal

Miembros del ejército escoltan a migrantes en Ceuta, España, tras los recientes cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español

​Las redes sociales Meta y TikTok han acordado verificar la veracidad de los contenidos ‌sobre los cruces ‌fronterizos hacia España tras la avalancha masiva de personas que intentaron entrar en el enclave español de Ceuta desde Marruecos a finales del mes pasado, según ha declarado la responsable de tecnología de la Unión ​Europea, Henna Virkkunen.

El ⁠objetivo es evitar que las redes ‌delictivas inciten a los posibles migrantes ⁠a intentar cruzar con ⁠información falsa, lo que ha provocado trágicas muertes, explicó en una publicación en la red ⁠social X a última hora del lunes.

• ​Meta y TikTok acordaron con ‌la UE establecer un "mecanismo 'ad ‌hoc' de escalación y cooperación con verificadores ⁠de datos" como parte de los protocolos de crisis, según la publicación.

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• La Comisión y la fuerza policial paneuropea Europol ​están analizando ‌la situación con las dos empresas a diario, según la publicación.

• Virkkunen también habló con Óscar López, el ministro español de Economía Digital, sobre ⁠cómo evitar los cruces fronterizos y la pérdida de vidas humanas.

• Más de 70.000 personas con intención de emigrar entraron en masa en Ceuta el 30 de julio, en una avalancha que se saldó con casi 100 muertos.

• ‌Los migrantes potenciales se vieron animados por un puñado de vídeos virales, entre ellos algunos publicados por un medio de comunicación español con la intención de poner de relieve la ‌carga que suponen las presiones migratorias.

• Ceuta y Melilla cuentan con las únicas fronteras terrestres de ‌la UE ⁠con África y ambas ciudades experimentan periódicamente oleadas de intentos de cruce ​por parte de migrantes que buscan llegar a Europa.

Con información de Reuters