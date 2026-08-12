Davo Xeneize destacó a Ascacíbar como la gran figura de Boca: "Jugó un partidazo"

Davo Xeneize elogió el partido de Ascacíbar: “Fue la gran figura de Boca”

El rendimiento de Ignacio Ascacíbar volvió a ser noticia después de su destacada actuación en el último partido de Boca Juniors. El influencer Davo Xeneize analizó en su canal de Twitch el desempeño del volante y no tuvo dudas al calificarlo como la gran figura del encuentro, remarcando su influencia en cada una de las jugadas de peligro del equipo.

"Cambió y fue la gran figura de Boca. Metió el gol, tuvo un tiro en el palo, tuvo otras dos jugadas más claras, asistió a Delgado con el otro tiro en el palo", detalló el creador de contenido al repasar la producción individual del volante durante el partido.

El streamer remarcó que la presencia del "Ruso" se hizo sentir en cada situación ofensiva del equipo. "En toda la jugada clara de Boca en el partido de hoy, está la presencia del Ruso Ascacíbar. A mí me encanta Ascacíbar, para mí jugó un partidazo", sostuvo, sin ocultar su admiración por el rendimiento del volante.

Un refuerzo de jerarquía que ya venía reivindicando

Davo aprovechó la ocasión para recordar que su valoración sobre Ascacíbar no era nueva. "Les decía hace tiempo que es un mediocampista que a mí me gusta mucho, que me parece jerarquía, que me parece experiencia. Cuando hablamos de refuerzos que tiene que traer la dirigencia, son jugadores como Ascacíbar", explicó, poniendo el foco en el tipo de incorporación que, a su criterio, necesita el club.

El influencer también salió a bancar la gestión dirigencial luego de la expulsión del volante en la Copa Libertadores, un episodio que había generado cuestionamientos. "Cuando se hizo expulsar en la Copa Libertadores, yo lo dije, para mí acá no podemos culpar a la dirigencia. Porque si vos traes un jugador de jerarquía y de experiencia y buen futbolista como es Ascacíbar, después no te rinde, para mí no es culpa de la dirigencia. Trajeron lo que había que traer en su momento, tampoco van a saber el futuro", argumentó.

Más allá de los elogios, el creador de contenido se detuvo en el análisis del perfil futbolístico de Ascacíbar y lo diferenció del de otros mediocampistas del plantel. "Capaz no tenga la técnica que tiene Paredes o quizás Milton Delgado, por lo menos a la hora de distribuir el pase, pero tampoco es ese su rol. No hay por qué pensar que Ascacíbar tiene que ser el pasador de Boca. Justamente, con Paredes y con Delgado, lo que menos necesita Boca ahora es un pasador", sostuvo.

Para Davo, la función del "Ruso" pasa por otro lado: aportar equilibrio y presencia en toda la zona media de la cancha. "Ascacíbar se acopla a cada uno de los jugadores de Boca, tanto a Aranda como a Flores como a Lozano como a Blanco como a Paredes como a Delgado. Le da una opción a todos de jugar, y a veces hasta tira Paredes con el nueve", concluyó, destacando la versatilidad del volante como una pieza clave dentro del esquema del equipo.