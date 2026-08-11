Un residente junto a un edificio dañado por un ataque con misiles rusos durante la noche, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania

​Los ataques rusos causaron la muerte de seis personas ‌e hirieron ‌a otras 20 en la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, en la madrugada del martes, y también alcanzaron Kiev, provocando incendios ​en ⁠la capital, informaron las autoridades.

El ‌gobernador regional de Zaporiyia, ⁠Iván Fedórov, dijo ⁠que las tropas rusas lanzaron misiles y bombas aéreas contra la ⁠ciudad. Publicó imágenes en ​las que se ‌veían edificios y ‌vehículos en llamas.

Se activaron las ⁠alertas antiaéreas tanto en Zaporiyia como en Kiev, donde la administración militar de ​la ‌capital informó de que unos almacenes en un barrio céntrico estaban en llamas. Se informó de un ⁠herido. El alcalde, Vitali Klitschko, dijo que se había enviado personal médico a un barrio céntrico. Testigos de Reuters informaron de que habían oído explosiones en ‌la ciudad.

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En otras partes de Ucrania, las autoridades locales informaron de que seis personas habían perdido la vida y 16 ‌habían resultado heridas durante la noche en las regiones de Dnipropetrovsk ‌y ⁠Donetsk.

Con información de Reuters