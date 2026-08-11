Ataques rusos dejan seis muertos en Zaporiyia y causan incendios en Kiev, según las autoridades

Los ataques rusos causaron la muerte de seis personas e hirieron a otras 20 en la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, en la madrugada del martes, y también alcanzaron Kiev, provocando incendios en la capital, informaron las autoridades.
El gobernador regional de Zaporiyia, Iván Fedórov, dijo que las tropas rusas lanzaron misiles y bombas aéreas contra la ciudad. Publicó imágenes en las que se veían edificios y vehículos en llamas.
Se activaron las alertas antiaéreas tanto en Zaporiyia como en Kiev, donde la administración militar de la capital informó de que unos almacenes en un barrio céntrico estaban en llamas. Se informó de un herido. El alcalde, Vitali Klitschko, dijo que se había enviado personal médico a un barrio céntrico. Testigos de Reuters informaron de que habían oído explosiones en la ciudad.
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En otras partes de Ucrania, las autoridades locales informaron de que seis personas habían perdido la vida y 16 habían resultado heridas durante la noche en las regiones de Dnipropetrovsk y Donetsk.
Con información de Reuters