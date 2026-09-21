Cuántas Copa Sudamericana ganó Boca en toda su historia: los títulos que tiene

Boca Juniors construyó una parte importante de su historia internacional durante las primeras décadas del siglo XXI. La Copa Sudamericana, creada en 2002 como uno de los principales torneos continentales, también tuvo al Xeneize como protagonista en distintas ediciones, con campañas que quedaron en el recuerdo de sus hinchas.

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La competencia reemplazó a la extinta Copa Mercosur y tuvo a Boca y River como invitados sin necesidad de clasificar desde 2002 hasta 2009, mientras que a partir de ese año se vio obligado a clasificar para poder jugar la competencia. En un principio, se jugaba en la segunda mitad del año, pero desde la última década comenzó a jugarse de forma paralela a la Copa Libertadores, por lo que empezó a jugarla menos seguido.

Cuántas Copa Sudamericana ganó Boca en toda su historia

Boca ganó dos Copas Sudamericanas en toda su historia: las ediciones 2004 y 2005. Además, es el único club del continente que consiguió conquistar el certamen en dos años consecutivos.

La Copa Sudamericana 2004: el título y la despedida de Tevez

El camino hacia la primera consagración comenzó en un año complicado para Boca. Después de quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Once Caldas y perder la Recopa Sudamericana frente a Cienciano, la Sudamericana pasó a ser uno de los principales objetivos.

En octavos de final, Boca eliminó a San Lorenzo por penales, después de igualar 2-2 en el resultado global. En cuartos volvió a necesitar los tiros desde el punto penal para superar a Cerro Porteño.

Por entonces, Jorge Benítez había asumido como entrenador y condujo al equipo en las semifinales frente al Inter de Porto Alegre. Boca ganó 4-2 en La Bombonera y consiguió el pase a la final después de empatar 0-0 en Brasil.

La definición fue contra Bolívar. El conjunto boliviano ganó 1-0 en la altura de La Paz, pero Boca dio vuelta la serie como local con un 2-0 gracias a los goles de Martín Palermo y Carlos Tevez. Para el Apache fue una despedida especial: ya vendido al Corinthians, cerró su primera etapa en el club con un título internacional.

El bicampeonato de 2005

En 2005, Boca volvió a competir por el trofeo y tuvo una campaña destacada bajo la conducción de Alfio Basile. En la primera serie eliminó a Cerro Porteño con un contundente 7-3 global. Luego, en cuartos de final, volvió a enfrentar al Inter de Porto Alegre y avanzó tras imponerse 4-2 en el marcador acumulado. En semifinales, el rival fue Universidad Católica. Boca ganó en Chile y terminó imponiéndose 3-2 en el global para acceder nuevamente a una definición internacional.

El Xeneixe ganó su última Copa Sudamericana en 2005.

La final fue contra Pumas de México. Ambos equipos empataron 1-1 en los dos partidos y el campeón se definió por penales. Boca ganó 4-3 y Roberto Abbondanzieri convirtió el último remate de la serie, protagonizando una de las imágenes más recordadas de aquella consagración.

Todas las campañas de Boca en la Copa Sudamericana