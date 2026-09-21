Boca lapidó a San Lorenzo con un show de cargadas: "Barrio" y "supermercado"

Boca Juniors cargó a San Lorenzo de Almagro a través de los canales oficiales de sus redes sociales, después de haberlo derrotado por 2-0 en el Nuevo Gasómetro. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se impuso claramente por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino, por lo que el "Xeneize" recurrió a X (ex Twitter) para chicanear a uno de sus clásicos rivales históricos.

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Con publicaciones muy "picantes" en la cuenta del "Xeneize", el club de La Ribera utilizó al "barrio" y al "supermercado" para burlarse de la entidad azulgrana. "Los 3 puntos se van al barrio de La Boca", subieron junto a imágenes de los futbolistas durante el compromiso.

La cargada en ese caso estuvo relacionada con la mudanza del "Ciclón", cuando se fue de Boedo al Bajo Flores por culpa de la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. En aquella época, el mandato de facto obligó al "Cuervo" a desprenderse de su histórico Viejo Gasómetro en Boedo mediante presiones políticas, deudas asfixiantes y amenazas directas a sus dirigentes como consecuencia de la crisis que atravesaba la entidad porteña.

Se trata de una cargada habitual del resto de los equipos a San Lorenzo en el fútbol argentino, ya que le suelen cantar "¿de qué barrio sos?" en referencia a la mencionada situación. Si bien la institución azulgrana ya recuperó los históricos terrenos de Avenida La Plata, la vuelta a Boedo todavía aparece lejana en el horizonte.

El "barrio" dijo presente en las cargadas de Boca a San Lorenzo.

Boca insistió con las burlas a través de su cuenta oficial de X. Junto a un video para revivir el gol de Leandro Lozano que significó el 1-0, sonó de fondo La Canción Del Supermercado de Turf, en una clara referencia al Carrefour que estuvo en lugar del Viejo Gasómetro durante más de 30 años. "Estés donde estés", fue el escrito elegido en esta oportunidad.

“Siempre la canción que suena mejor, la canción que suena en la radio... La canción que suena en el tren, la canción del supermercado. Porque estés donde estés, de nuevo otra vez, el mundo se pone a tus pies", remataron de manera irónica en ese caso.

San Lorenzo "tiene de hijo" a Boca: cuántos partidos le lleva

Si bien desde Boedo señalan que la diferencia en el historial ahora es de doce partidos, la realidad oficial completa indica que se trata de cinco compromisos de distancia. Si se tienen en cuenta tanto el amateurismo como el profesionalismo, los registros quedaron de la siguiente manera: