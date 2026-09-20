Roja en San Lorenzo vs. Boca: la criminal patada de Insaurralde a Ascacíbar que le valió la expulsión

San Lorenzo se quedó con un jugador menos a los 32 minutos del primer tiempo frente a Boca Juniors, como consecuencia de la brutal patada de Manuel Insaurralde a Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha. La expulsión al volante azulgrana fue justa por parte del árbitro Nazareno Arasa, ya que se tiró en "plancha" y con los dos pies hacia adelante contra el ex Estudiantes de La Plata. Esta acción significó un quiebre en el encuentro, más allá de que la visita ya dominaba el desarrollo desde el arranque.

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Las formaciones de San Lorenzo y Boca

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Ángel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Así llegaron San Lorenzo y Boca al partido

El "Ciclón" llegaba de empatar 1-1 en otro clásico frente a Independiente como visitante, en el debut de Rubén Darío Insúa en su tercer ciclo como entrenador. Por su parte, el cuadro dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena consiguió un gran envión anímico luego de la clasifiación a las semifinales de la Copa Sudamericana contra San Pablo, en el estadio Morumbí de Brasil.

Con una sola competencia en disputa, por ahora el "Cuervo" está fuera de la zona de clasificación en el Grupo B, ya que marcha décimo con 11 unidades en 9 jornadas. Hasta ahora, ganó tres cotejos, igualó dos y cayó en cuatro. En la anual, se ubica 20° y tampoco se clasifica a las Copas del 2027.

Por el momento, el "Xeneize" clasifica a los octavos de final del certamen nacional con 14 puntos en 9 fechas como sexto en la tabla, luego de tres victorias, cinco empates y apenas una derrota. Además, está en la semifinal de la Sudamericana (enfrentará a Vasco da Gama de Brasil) y en los cuartos de final de la Copa Argentina, en la que se medirá con Racing en Rosario. En la anual, se coloca 4° y en zona de Copa Sudamericana 2027.